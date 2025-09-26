Intel sucht Verbündete, Aktie zieht nach Spekulationen an: Intel im Fokus, Gespräche mit TSMC befeuern Kursrallye

HeraMED beschleunigt KI-Fahrplan:
Die nächste Phase der Frauengesundheit beginnt jetzt
Die Aktie von Intel setzt ihren Anstieg fort, nachdem neue Hinweise auf potenzielle Verhandlungen mit TSMC bekannt wurden. Frühere Dementis rücken damit erneut in den Hintergrund und geben Raum für Spekulationen über eine mögliche Partnerschaft.
Gerüchte um TSMC-Kooperation treiben Intel-Aktie

Medienberichten zufolge führt Intel Gespräche mit dem taiwanesischen Chipauftragsfertiger TSMC über ein mögliches Investment oder eine strategische Zusammenarbeit. Bereits in den vergangenen Wochen hatte Intel Investitionen von Nvidia und SoftBank erhalten. Nvidia soll rund 5 Milliarden US-Dollar in den Konzern investiert haben und damit etwa 4 Prozent der Anteile halten. Auch SoftBank ist bei Intel eingestiegen. Bereits im April kursierten Berichte über eine mögliche Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit TSMC, das zu 20 Prozent in den Händen des taiwanesischen Konzerns liegen sollte. TSMC wies diese Meldungen damals allerdings deutlich zurück und stellte klar, dass es keine Vereinbarungen über gemeinsame Werke oder Technologietransfers gebe.

Intel unter Druck, neue Partner gesucht

Intel befindet sich seit einiger Zeit in einer schwierigen Lage. Der Konzern kämpft mit Rückständen bei der Chipfertigung und einem schwächelnden Foundry-Geschäft. Die Suche nach Investoren ist Teil einer größeren Strategie, um sich im Wettbewerb mit TSMC, Samsung und anderen Marktführern besser zu positionieren. Ein Deal mit TSMC hätte potenziell strategische Tragweite. Neben Kapital könnte auch technologisches Know-how fließen, was Intels Position im Halbleitermarkt deutlich stärken würde. Gleichzeitig dürfte ein solcher Schritt politisch nicht unumstritten sein, da die USA massiv in den Ausbau der heimischen Chipproduktion investieren.

Marktsignal mit Sprengkraft

Die Gerüchte allein reichten aus, um die Intel-Aktie deutlich ansteigen zu lassen. Anleger werten die Gespräche als möglichen Wendepunkt, der dem Konzern neuen Schwung verleihen könnte. Sollte es tatsächlich zu einer Kooperation kommen, wäre das ein Signal weit über Intel hinaus. Auch andere Unternehmen der Branche wie AMD, Qualcomm oder GlobalFoundries könnten unter Zugzwang geraten, ihre strategischen Allianzen neu zu bewerten.

Wie konkret sind die Gespräche wirklich?

Ob es zu einer formellen Einigung kommt, bleibt ungewiss. Der politische und technologische Balanceakt zwischen den USA und Asien erschwert große Joint Ventures. Dennoch zeigt die Entwicklung, dass Intel entschlossen ist, neue Wege zu gehen. Bleibt es bei Gesprächen hinter verschlossenen Türen, oder steht die Branche vor einer überraschenden Wende?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
