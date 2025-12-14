Anzeige
Intel vor 1,6-Milliarden-Deal

Übernahme von KI-Chip-Startup SambaNova 14.12.2025, 12:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Intel
© Foto von Rubaitul Azad auf Unsplash
Intel Corp. steht kurz vor einer strategischen Akquisition im KI-Sektor: Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme des Startups SambaNova Systems Inc. für rund 1,6 Milliarden US-Dollar, einschließlich Schulden. Mit diesem Kauf würde Intel seine KI-Produktpalette ausbauen und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem dominanten Rivalen Nvidia Corp. stärken. Die Transaktion könnte bereits im kommenden Monat abgeschlossen werden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Intel 32,16 EUR +0,03 % Lang & Schwarz
NVIDIA 149,17 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Günstiger Kauf mit pikantem Beigeschmack
Die geplante Übernahme ermöglicht Intel einen vergleichsweise günstigen Einstieg in bewährte KI-Technologie. SambaNova, das sich auf die Entwicklung kundenspezifischer KI-Chips und die zugrundeliegende Software (Reconfigurable Dataflow Unit, RDU-Architektur) spezialisiert hat, wurde in einer Finanzierungsrunde im Jahr 2021 noch mit 5 Milliarden US-Dollar bewertet. Der nun angestrebte Kaufpreis liegt somit deutlich unter der einstigen Spitzenbewertung. Die Akquisition wirft jedoch Fragen zur Corporate Governance auf, da Intel-CEO Lip-Bu Tan gleichzeitig Chairman von SambaNova ist und seine Venture-Capital-Firma Walden International zu den Gründungsgesellschaftern zählte.

Strategischer Sprung im KI-Wettrennen
SambaNova wurde 2017 von Professoren der Stanford University gegründet und positioniert sich als Herausforderer von Nvidias Vormachtstellung bei KI-Chips. Für Intel, das im Wettrennen um komplette KI-Plattformen und im Bereich des Inference Computing (Anwendung von vortrainierten KI-Modellen) aufholen muss, liefert die Übernahme eine dringend benötigte Plattform. Intel setzt damit seine aggressive KI-first-Strategie fort, die seit dem Amtsantritt von CEO Tan konsequent verfolgt wird.

Aktienanalyse

Marktreaktion und Ausblick
Die Intel-Aktie, die seit der Ankündigung einer 10-prozentigen Beteiligung der US-Regierung stark zulegen konnte, verzeichnete unmittelbar nach Bekanntwerden der Übernahmeverhandlungen zunächst einen leichten Rückgang, reagierte jedoch später mit einem deutlichen Kurssprung von über 4 Prozent. Die Märkte sehen in der Akquisition einen wichtigen Schritt für Intels Turnaround. Obwohl die Verhandlungen weit fortgeschritten sind, könnten sich die Konditionen und der Zeitplan noch ändern, da SambaNova auch Optionen mit anderen Finanzinvestoren geprüft hat. Die Geschwindigkeit der Integration der SambaNova-Technologie in Intels bestehende Produktlinien (Gaudi, Xeon) wird für den langfristigen Erfolg der KI-Offensive entscheidend sein.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0)
