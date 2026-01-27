Anzeige
Ist das ein starkes Warnzeichen?

27.01.2026, 14:15 Uhr

Ist das ein starkes Warnzeichen? Rheinmetall kommt nicht über die 2.000 Euro-Marke
© Symbolbild von Jakub Zerdzicki auf Pexels
Die Rheinmetall-Aktie startete furios ins neue Jahr. Nach dem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend und der Rückeroberung wichtiger Widerstände nahm die Aktie des Düsseldorfer Rüstungsunternehmens den markanten Kursbereich von 2.000 Euro ins Visier. Mit großer Vehemenz lief die Aktie zuletzt auf den psychologisch relevanten Bereich zu. Ein erfolgreicher Ausbruch schien ob der Dynamik nur eine Frage der Zeit zu sein…
Rheinmetall – Aktie kommt nicht über die 2.000er Marke

Der Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) gelang es nicht, Nägel mit Köpfen zu machen und die 2.000 Euro zu überspringen. Es wäre wohl eine Art Befreiungsschlag gewesen, doch es kam anders. Statt eines frischen Kaufsignals kamen Gewinnmitnahmen auf und zwangen die Aktie zur Umkehr.

Rheinmetall Aktienchart

Das Thema Rüstung bleibt eines der bestimmenden Themen an der Börse. Und Rheinmetall will offenkundig umfassend profitieren. Zuletzt sorgten Berichte, dass Rheinmetall eine Zusammenarbeit mit dem Bremer Satellitenhersteller OHB plane, für einigermaßen Aufmerksamkeit. Dabei geht es um ein geplantes Satellitenprojekt der Bundeswehr mit einem Volumen in Höhe von bis zu 10 Mrd. Euro, auf das man sich zusammen mit OHB bewerben wolle.   

Kommen wir auf die charttechnischen Aspekte zurück. Das Scheitern an der 2.000er Marke und der anschließende Rücksetzer haben das Chartbild von Rheinmetall massiv eingetrübt, könnte sich nun doch eine potenzielle Doppeltopformation ausbilden. Auf der Unterseite droht zudem weiteres charttechnisches Porzellan zu Bruch zu gehen. Die Aktie hat den wichtigen Unterstützungsbereich zum 1.800 Euro erreicht. Die 1.800 Euro bildeten in Kombination mit der Marke von 1.680 Euro über längere Zeit die Begrenzungen einer stark ausgebprägten Handelsspanne. Sollte es nun zu einem nachhaltigen Rücksetzer unter die 1.800 Euro kommen, könnte die Rheinmetall-Aktie gleich auf 1.680 Euro durchgereicht werden. Spätestens bei einem Rücksetzer unter die 1.680 Euro wäre dann Obacht geboten. Gleichzeitig würde sich der Aktie damit weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 1.350 Euro eröffnen. Mit Blick auf die Oberseite gilt hingegen – die Aktie muss über die 2.000 Euro. Es hilft nichts!

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“. Das Kursziel hoben sie von 2.060 Euro auf 2.175 Euro an. Die Analysten von Bernstein Research bestätigten hingegen ihr Votum „outperform“ und das Kursziel von 2.000 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
