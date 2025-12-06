Jahresendrallye in den Startlöchern?

Jahresendrallye in den Startlöchern? Mercedes-Benz nimmt Fahrt auf
Das Börsenjahr 2026 war für die deutschen Autowerte ein gebrauchtes. Zahlreiche Belastungsfaktoren nahmen den Aktien der Autobauern die Luft zum Atmen. Ausgerechnet zum Jahresfinale hellt sich jedoch die Stimmung auf. Volkswagen, Mercedes-Benz & Co. nehmen wieder Fahrt auf. Nach dem schwierigen Börsenjahr könnte es sogar zu einer spektakulären Erholungsrallye kommen. Nach den problematischen Monaten steht der Sektor vor einem Comeback – mittendrin ist die Aktie des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz.
Unsere letzte Kommentierung zur Aktie von Mercedes-Benz (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) überschrieben wir am 07. Oktober mit „Knallt es jetzt erst richtig? Aktie nimmt wichtige Hürde“. Zum damaligen Zeitpunkt eroberte die Aktie die eminent wichtige 200-Tage-Linie und den Widerstand von 55 Euro zurück. Die frischen Kaufsignale sorgten zunächst für Entlastung. Gleichzeitig öffnete sich für die Aktie die Tür in Richtung 57,5 Euro. Dort lag bzw. liegt das markante Hoch aus dem Juli dieses Jahres.

In der Folgezeit erlitt die Aktie einen Schwächeanfall. Es ging noch einmal auf knapp 52 Euro. Im Nachhinein kann man diesen Rücksetzer als Marktbereinigung bewerten, denn danach drehte die Aktie wieder nach oben ab. Und das kräftig. Mercedes-Benz eroberte die 55 Euro zurück und hielt sich auch nicht sonderlich lange an den 57,5 Euro auf. Das Erreichen der 60 Euro leitete zunächst Gewinnmitnahmen ein.

Im nunmehr zweiten Versuch durchbrach die Mercedes-Benz-Aktie schließlich die 60 Euro. Damit rückt nun das markante Widerstandscluster im Bereich von 63,2 Euro in den Fokus. Der obere 3-Jahres-Chart verdeutlicht die spannende Konstellation. Sollte es für die Aktie über die 63,2 Euro gehen, würden sich frische Kaufsignale in Richtung 65 Euro und 66,2 Euro generieren. Auch eine Bewegung auf 70 Euro wäre nicht ausgeschlossen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer im besten Fall auf 57,5 Euro begrenzt bleiben.

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten ihr Votum „market-perform“ und das Kursziel von 60 Euro für die Aktie. Die Analysten von JPMorgan bestätigten indes ihr Votum „overweight“ für Mercedes-Benz. Das Kursziel beließen sie mit 68 Euro ebenfalls unverändert. Noch deutlich bullischer sind die Analysten von Goldman Sachs. Deren Kursziel lautet 74 Euro, das Votum „buy“.

