Die Aktie von Alibaba hat in diesem Jahr für Aufsehen gesorgt. Angetrieben von Erwartungen rund um Künstliche Intelligenz und einer insgesamt attraktiven Bewertung legten die Papiere deutlich zu. Doch nun rückt ein Konkurrent in den Fokus: JD.com. Analysten sehen bei dem zweitgrößten Onlinehändler Chinas noch erhebliches Nachholpotenzial.
Wachstumsoffensive bei JD.com

JD.com plant eine umfassende Expansion, sowohl auf dem heimischen Markt als auch international. Nach der Übernahme von Ceconomy, der Konzernmutter von Saturn und Media Markt, zielt das Unternehmen nun auch auf den britischen Einzelhandel ab. Parallel will JD.com in China das Geschäft von Lieferdiensten und Reiseplattformen angreifen und mit eigenen Angeboten stärker mit Meituan und Trip.com konkurrieren.

Die eigene Logistiksparte JD Logistics spielt dabei eine zentrale Rolle. Mit einer soliden Finanzbasis und einem Nettovermögen von über 20 Milliarden US-Dollar verfügt JD.com über die Mittel, um seine Pläne umzusetzen.

Attraktive Bewertung lockt Anleger

Auch aus fundamentaler Sicht zeigt sich die Aktie günstig. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 9 liegt JD.com deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Weitere Kennzahlen wie das Kurs-Cashflow- und das Kurs-Buch-Verhältnis untermauern die Attraktivität der Aktie, insbesondere im Vergleich zu anderen chinesischen Technologiewerten. Experten schätzen das Potenzial auf rund ein Drittel über dem aktuellen Kursniveau.

Aktienanalyse

Technische Signale deuten auf Trendwende hin

Charttechnisch hat JD.com nach längerer Seitwärtsbewegung erste Aufwärtssignale gezeigt. Indikatoren wie MACD und RSI bewegen sich aufwärts, was eine mögliche Trendwende untermauert. Erste Kaufsignale sind bereits generiert, weitere könnten folgen, sobald entscheidende Widerstandsbereiche überwunden werden.

Fazit: Potenzial für Aufholjagd

JD.com kombiniert eine günstige Bewertung mit einer klaren Wachstumsstrategie und positiven technischen Signalen. Anleger, die auf langfristiges Potenzial setzen, sehen hier Chancen. Wer risikoaffiner ist, könnte zudem über Hebelprodukte oder Optionen nachdenken – allerdings ist das Risiko eines Totalverlusts nicht zu vernachlässigen.

Die Frage bleibt: Kann JD.com den Schwung von Alibaba aufnehmen und selbst zur Erfolgsgeschichte werden? Die kommenden Monate dürften hier Antworten liefern.

