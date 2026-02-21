Anzeige
Jobs gestrichen

EV-Branche vor der nächsten Bewährungsprobe? 21.02.2026, 13:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

E-Auto
© Bild von Nerijus jakimavičius auf Pixabay
Die Elektroauto-Branche steht 2026 unter massivem Druck. Während Lucid mit einem harten Sparkurs reagiert, sorgt die US-Handelspolitik für neue Unsicherheit – und kurzfristige Entlastung. Für Investoren rücken damit Effizienz, Margen und politische Risiken gleichermaßen in den Fokus.
Effizienzoffensive bei Lucid: 12% der Belegschaft betroffen

Lucid Group Inc. reduziert nach einem herausfordernden Jahr 2025 seine weltweite Belegschaft um 12%. Bei zuletzt 6,800 Beschäftigten entspricht das mehreren Hundert Stellen. Nicht betroffen ist die stündliche Produktionsbelegschaft im Werk in Arizona.

Margendruck zwingt zum Umbau

Die Maßnahme sei „designed to streamline our organization so we can operate with greater efficiency and deliver on our commitments to gross margin improvement and long term growth“, teilte das Unternehmen mit. Hintergrund sind steigende Kosten, Lieferkettenprobleme und ein volatiles Marktumfeld, das viele reine Elektroautohersteller unter Druck setzt.

Produktion verdoppelt – neue Modelle geplant

Trotz der Belastungen produzierte Lucid im vergangenen Jahr rund 18,300 Fahrzeuge und damit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Aktuell werden die Luxuslimousine Air und das SUV Gravity gefertigt. Ende 2026 soll zusätzlich eine neue Mittelklasse-Plattform anlaufen. Parallel investiert der Konzern in autonomes Fahren, unter anderem über eine Partnerschaft mit Uber und Nuro zur Entwicklung einer Robotaxi-Flotte.

10% Zoll – doch Autos bleiben verschont

Im Februar wurde bekannt, dass US-Autobauer von einer neuen Zollrunde ausgenommen sind. Präsident Donald Trump verhängte einen pauschalen 10% Zoll auf ausländische Waren, der ab Dienstag gilt. Laut Weißem Haus sind Pkw, bestimmte Lkw sowie ausgewählte Autoteile jedoch nicht betroffen.

Milliardenrisiken durch Handelspolitik

Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof einen Großteil globaler Sonderzölle gekippt, während Abgaben auf importierte Fahrzeuge, Autoteile sowie Stahl und Aluminium bestehen blieben. Branchenvertreter warnten vor milliardenschweren Mehrkosten. Bereits im April unterzeichnete der Präsident zwei Richtlinien, um Mehrfachbelastungen durch Zölle zu verhindern.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

