KI-Boom schafft neue Gewinner

08.08.2025, 14:26 Uhr

Symbolbild Atomkraft
Der enorme Energiehunger von künstlicher Intelligenz (KI) sorgt für eine überraschende Verschiebung am globalen Energiemarkt. Rechenzentren benötigen große Mengen an kohlenstofffreiem Strom, der rund um die Uhr verfügbar ist. Davon profitieren nun insbesondere die lange vernachlässigten Branchen der Atomkraft und Geothermie, wie der aktuelle Trend in den USA beispielhaft zeigt.
Nuklear- und Geothermie-Aktien steigen
Unternehmen, die Lösungen für den wachsenden Energiebedarf der KI bieten, sehen ihre Aktienkurse explodieren. So stiegen die Papiere des Atomkraft-Start-ups Oklo Inc. in den USA seit Jahresbeginn um fast 275 %, während der Brennstoffzellen-Anbieter Bloom Energy ein Plus von 66 % verzeichnete. Venture-Capital-Firmen investieren massiv in diesen Bereich, was durch einen Deal des Atom-Start-ups TerraPower in Höhe von 650 Millionen US-Dollar untermauert wird, an dem auch die Venture-Capital-Sparte von Nvidia beteiligt ist.

Tech-Giganten sichern sich Atomstrom
Die Nachfrage der Tech-Konzerne unterstreicht diesen Trend. In den USA sicherte sich Microsoft bereits Strom von einem Atomkraftwerk. Meta Platforms schloss ebenfalls einen Vertrag mit Constellation Energy über Atomstrom ab. Experten bezeichnen Kernkraft als "ideale Versorgungsquelle" für die Datencenter, da diese bereit sind, einen Aufpreis für eine zuverlässige und klimaneutrale Stromversorgung zu zahlen.

Schwierige Zeiten für Wind und Solar
Während Atom- und Geothermie-Firmen politischen Rückhalt genießen und von schnelleren Genehmigungsverfahren profitieren, geraten Wind- und Solarenergie-Unternehmen zunehmend unter Druck. Branchenexperten warnen, dass das Umfeld für diese Firmen "gefährlich" sei. Dies hat bereits dazu geführt, dass in den USA Projekte im Wert von über 22 Milliarden US-Dollar in der ersten Jahreshälfte gestoppt oder verkleinert wurden.

