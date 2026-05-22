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WM-Fantasie treibt Sportartikelwerte an

PUMA-Aktie mit Rallye vor Fußball-WM – Jetzt rücken auch adidas und Nike in den Fokus 22.05.2026, 15:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

WM-Fantasie treibt Sportartikelwerte an: PUMA-Aktie mit Rallye vor Fußball-WM – Jetzt rücken auch adidas und Nike in den Fokus
© Rodger Shija auf Pixabay
Die Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika sorgt an den Börsen zunehmend für Bewegung. Besonders die Aktie von PUMA hat zuletzt kräftig angezogen und markierte den höchsten Stand seit März 2025.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
PUMA 29,14 EUR +6,29 % TTMzero RT
DAX 24.841,47 PKT +0,03 % Ariva Indikation
adidas 156,13 EUR +3,27 % Lang & Schwarz
Nike (B) 38,36 EUR +0,36 % L&S Exchange
Under Armour Registered (A) 4,663 EUR +1,58 % Lang & Schwarz

Der Sportartikelhersteller profitiert derzeit von einer Kombination aus Branchenfantasie, steigender Sichtbarkeit im internationalen Fußballgeschäft und einer insgesamt freundlicheren Stimmung für Konsum- und Lifestylewerte. Anleger setzen darauf, dass die bevorstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zu einem weltweiten Nachfrageimpuls für Trikots, Fußballschuhe und Fanartikel führen könnte. PUMA zählt neben adidas und Nike zu den sichtbarsten Marken im internationalen Fußball und dürfte damit direkt vom globalen Turnier profitieren.

Fußball-WM wird zum Kurstreiber für Sportartikelhersteller

Die Dynamik erinnert Marktteilnehmer bereits an frühere Großturniere, die regelmäßig für erhöhte Aufmerksamkeit und steigende Umsätze bei Sportartikelkonzernen sorgten. Besonders PUMA konnte zuletzt mit neuen Partnerschaften, einer stärkeren Markenpräsenz und einer offensiveren Positionierung im Teamsportbereich punkten. Die Aktie reagierte entsprechend sensibel auf die zunehmende WM-Fantasie.

Auch adidas rückt wieder stärker in den Fokus institutioneller Investoren. Der DAX-Konzern gilt traditionell als einer der größten Profiteure internationaler Fußballturniere. Nike wiederum bleibt im globalen Maßstab der dominierende Anbieter im Sportsegment und könnte insbesondere vom nordamerikanischen Heimmarkt profitieren. Ergänzt wird der Blick der Anleger derzeit vor allem durch Under Armour, das ebenfalls auf eine stärkere Nachfrage im US-Sportmarkt hofft.

Anleger setzen auf globale Markenwirkung

An den Märkten wächst die Erwartung, dass die Fußball-WM 2026 durch die enorme Reichweite in Nordamerika neue Zielgruppen erschließen könnte. Besonders der US-Markt gilt trotz wachsender Fußballbegeisterung weiterhin als Gebiet mit erheblichem Wachstumspotenzial. Genau hier könnten globale Sportmarken ihre Position nachhaltig ausbauen.

Ob die aktuelle Rallye bei PUMA bereits der Beginn einer längeren Aufwärtsbewegung ist oder nur eine erste Reaktion auf die WM-Fantasie bleibt, dürfte nun maßgeblich von den kommenden Quartalszahlen und dem Konsumumfeld abhängen. Klar ist jedoch: Die Fußball-WM entwickelt sich schon jetzt zu einem der spannendsten Börsenthemen im internationalen Sportsektor.

Bn-Redaktion/jh
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