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Luxusbranche unter Druck: Richemont verliert nach Zahlen an Schwung

Richemont steigert Umsatz – doch Schwäche im Uhrengeschäft belastet die Aktie 22.05.2026, 15:01 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Luxusbranche unter Druck: Richemont verliert nach Zahlen an Schwung: Richemont steigert Umsatz – doch Schwäche im Uhrengeschäft belastet die Aktie
© Symbolbild von Thomas Jüng auf Pixabay
Richemont hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz gesteigert, doch an der Börse überwog zunächst die Skepsis. Vor allem das weiterhin schwächelnde Uhrensegment sorgt bei Anlegern für neue Diskussionen über die Dynamik im globalen Luxusmarkt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
The Swatch Group 217,45 EUR -2,77 % Baader Bank
CIE Financiere Richemont 156,30 CHF -0,86 % TTMzero RT
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 473,08 EUR -0,70 % Baader Bank
Kering 244,68 EUR -0,76 % Lang & Schwarz

Schmuckgeschäft stützt Richemont

Der Schweizer Luxusgüterkonzern steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 per Ende März um fünf Prozent auf 22,4 Milliarden Euro. Wachstumstreiber blieb erneut das Schmuckgeschäft mit Marken wie Cartier und Van Cleef and Arpels. Dagegen entwickelte sich die Uhrensparte weiterhin deutlich schwächer. Gerade dieser Bereich steht seit Monaten unter Druck, nachdem die Nachfrage in wichtigen Märkten wie China zuletzt nachgelassen hatte.

An der Börse drehte die Richemont-Aktie nach Veröffentlichung der Zahlen zeitweise ins Minus. Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass sich die Abkühlung im Luxussegment zunehmend auf einzelne Produktkategorien ausweitet. Während hochpreisiger Schmuck bislang als vergleichsweise widerstandsfähig galt, kämpfen viele Hersteller klassischer Luxusuhren mit vorsichtigeren Konsumenten und sinkender Kauflaune in Asien.

Luxusbranche blickt auf China

Damit bleibt Richemont Teil eines größeren Branchentrends. Auch Konzerne wie LVMH, Kering und Swatch stehen derzeit im Fokus der Investoren. Besonders der chinesische Markt entwickelt sich für die gesamte Luxusindustrie zu einem Unsicherheitsfaktor. Nach Jahren dynamischen Wachstums wächst die Sorge, dass die Konsumentenstimmung dort längerfristig gedämpft bleiben könnte.

Gleichzeitig zeigt sich, dass Richemont im direkten Wettbewerbsvergleich weiterhin robust aufgestellt ist. Das starke Schmuckgeschäft federt die Schwäche bei Uhren bislang ab und stabilisiert die operative Entwicklung. Analysten beobachten nun vor allem, ob der Konzern seine Preissetzungsmacht auch in einem schwierigeren Marktumfeld verteidigen kann.

Im Fokus steht zudem die Frage, wie sich die globale Nachfrage nach Luxusgütern in den kommenden Quartalen entwickelt. Die Branche hatte lange von wohlhabenden Käufern in den USA und Asien profitiert. Nun mehren sich jedoch die Anzeichen für eine Normalisierung nach dem Boom der vergangenen Jahre.

Für Richemont beginnt damit eine entscheidende Phase. Sollte sich die Schwäche im Uhrengeschäft weiter ausweiten, könnte der Druck auf die Margen steigen. Bleibt das Schmucksegment dagegen stark, dürfte der Konzern seine Stellung unter den führenden Luxuswerten Europas behaupten können.

Bn-Redaktion/jh
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