KI-Machtkampf

Schwieriges Verbot für Nvidia 03.03.2026, 10:19 Uhr

Nvidia
© Symbolbild Nvidia
Die US-Regierung plant offenbar eine harte Obergrenze für den Export von Nvidias H200-KI-Chips nach China. Pro chinesischem Unternehmen könnten künftig maximal 75.000 Einheiten genehmigt werden. Für Nvidia, AMD und große chinesische Tech-Konzerne steht damit viel auf dem Spiel.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NVIDIA 152,17 EUR -2,31 % Lang & Schwarz

75.000 Chips pro Kunde – Washington verschärft die Spielregeln

Die US-Regierung erwägt, die Ausfuhr von KI-Beschleunigern von Nvidia Corp. an einzelne chinesische Unternehmen auf 75.000 H200-Chips zu begrenzen. Auch Lieferungen von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) des Typs MI325 sollen auf diese Obergrenze angerechnet werden. Insgesamt könnten die Exporte nach China zwar bis zu einer Obergrenze von 1 Million Einheiten genehmigt werden, doch die Begrenzung pro Kunde würde vor allem große Technologiekonzerne treffen. Unternehmen wie Alibaba Group Holding Ltd. und ByteDance Ltd. hatten intern signalisiert, deutlich höhere Stückzahlen erwerben zu wollen – mehr als doppelt so viel wie nun diskutiert wird.

Marktreaktion und wirtschaftliche Tragweite

An den Börsen sorgten die Berichte für Zurückhaltung: Nvidia-Aktien fielen im späten Handel zeitweise um fast 1 % auf 181 US-Dollar, während AMD auf 197,07 US-Dollar nachgab. Die Unsicherheit betrifft nicht nur einzelne Aufträge, sondern die grundsätzliche Perspektive im weltweit größten Wachstumsmarkt für KI-Hardware. Nvidia erzielt derzeit keine Rechenzentrumsumsätze in China und wartet weiterhin auf klare Genehmigungen. Bisher wurden lediglich wenige H200-Exporte autorisiert.

Technologischer Vorsprung mit geopolitischer Brisanz

Der H200 gilt als leistungsstärkster Chip der vorherigen Nvidia-Generation und war bis zur Einführung der Blackwell-Architektur Industriestandard für KI-Anwendungen wie ChatGPT. Seine Rechenleistung übertrifft frühere, für China freigegebene Modelle um das Sechsfache und liegt deutlich über vergleichbaren Produkten chinesischer Anbieter wie Huawei. Kritiker innerhalb der US-Regierung warnen jedoch, Exporte könnten Chinas KI-Entwicklung beschleunigen, ohne strategische Vorteile für die USA zu schaffen.

Politischer Balanceakt zwischen Wettbewerb und Kontrolle

Nvidia-CEO Jensen Huang argumentierte laut Handelsminister Howard Lutnick, die Lieferungen würden „zu einer positiven wirtschaftlichen Beziehung mit China beitragen“ und seien „insgesamt positiv für uns“. Gleichzeitig betonen Sicherheitspolitiker, dass selbst 1 Million H200-Chips – insbesondere bei gebündeltem Einsatz – den Aufbau eines der weltweit größten Supercomputer ermöglichen könnten. Die diskutierte Obergrenze von 75.000 Einheiten pro Unternehmen würde rechnerisch für ein Rechenzentrum mit rund 100 Megawatt Leistung ausreichen.

Auslandsnutzung ausgeschlossen – Wachstumspläne gebremst

Zusätzlich untersagen die aktuellen US-Regeln chinesischen Firmen, H200-Chips im Ausland einzusetzen. Damit wird verhindert, dass Konzerne wie Alibaba oder Tencent internationale Rechenzentren aufbauen, um mit US-Hyperscalern zu konkurrieren. Der Direktor des White House Office of Science and Technology Policy stellte klar, man werde „nicht erlauben, dass chinesische Unternehmen diese Chips nutzen, um im Ausland Rechenzentren aufzubauen“. Für chinesische Cloud-Anbieter bleibt der Handlungsspielraum damit stark eingeschränkt.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0)
