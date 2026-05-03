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KI-Offensive zündet

Amazon überrascht die Wall Street – Aktie auf Rekordkurs 03.05.2026, 13:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Amazon
© Foto von Christian Wiediger auf Unsplash
Amazon hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen für Aufmerksamkeit an den Märkten gesorgt. Vor allem das starke Wachstum im Cloud-Geschäft sowie die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz rückten in den Fokus der Anleger. Die Aktie reagierte mit deutlichen Kursgewinnen und markierte zeitweise ein neues Rekordhoch.
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Name Aktuell Diff. Börse
Amazon 229,03 EUR +1,47 % Lang & Schwarz

Deutlich stärker als erwartet

Amazon konnte im ersten Quartal die Erwartungen vieler Analysten klar übertreffen. Besonders das Ergebnis fiel überraschend stark aus. Auch beim Umsatz legte Amazon kräftig zu und profitierte dabei erneut von mehreren Wachstumstreibern gleichzeitig.

Im Mittelpunkt stand jedoch vor allem die Cloud-Sparte AWS. Das Geschäft mit Rechenzentren und KI-Infrastruktur beschleunigte sich spürbar und erreichte die höchste Wachstumsdynamik seit mehreren Jahren. Damit unterstreicht Amazon seine zentrale Rolle im boomenden Markt rund um Künstliche Intelligenz.

Milliarden fließen in KI-Ausbau

Gleichzeitig investiert der Konzern massiv in neue Infrastruktur. Vor allem Rechenzentren und Hardware verschlingen derzeit enorme Summen. Das belastete zwar den freien Cashflow deutlich, am Markt wurde dieser Rückgang jedoch überwiegend als Folge der aggressiven Wachstumsstrategie interpretiert.

Amazon setzt damit offenbar darauf, sich langfristig als wichtiger Infrastruktur-Anbieter für KI-Anwendungen zu etablieren. Kooperationen mit bekannten KI-Unternehmen sorgen zusätzlich für Fantasie bei Investoren.

Aktie mit starker Aufholjagd

Auch an der Börse zeigte sich die neue Euphorie deutlich. Nach schwächeren Monaten zuvor startete die Amazon-Aktie zuletzt eine kräftige Erholung und erreichte Anfang Mai zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch.

Charttechnisch bleibt der Aufwärtstrend bislang intakt. Rücksetzer wurden zuletzt mehrfach schnell gekauft, was auf eine weiterhin robuste Nachfrage hindeutet. Marktbeobachter verweisen allerdings auch darauf, dass die starke Rally kurzfristig für etwas Überhitzung sorgen könnte.

Analysten bleiben optimistisch

An der Wall Street überwiegt dennoch weiterhin die positive Einschätzung. Mehrere große Banken sehen in Amazon unverändert einen der wichtigsten Profiteure des KI-Booms. Vor allem die Kombination aus wachsendem Cloud-Geschäft, Werbeerlösen und neuen KI-Projekten gilt als bedeutender Kurstreiber.

Trotzdem bleiben Risiken bestehen. Die hohen Investitionen müssen sich langfristig auszahlen, zudem könnten regulatorische Themen weiter an Bedeutung gewinnen. Anleger dürften daher künftig besonders genau beobachten, wie schnell Amazon seine milliardenschweren KI-Ausgaben in nachhaltiges Wachstum umwandeln kann.

Bn-Redaktion/js
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