KI-Zentrum Texas

Google investiert 40 Milliarden Dollar in neue Datenzentren 15.11.2025, 12:52 Uhr

Der Tech-Gigant Alphabet Inc. (Google) plant, bis zum Jahr 2027 massive 40 Milliarden US-Dollar in den Bau von drei neuen Datenzentren in Texas zu investieren. Die Investition ist Googles größtes Einzelinvestment in einem US-Bundesstaat und unterstreicht den aggressiven Ausbau der globalen KI-Infrastruktur. Texas hat sich aufgrund der relativ günstigen Energiepreise und der politischen Unterstützung der lokalen Regierung zum Hauptanziehungspunkt für die größten KI-Akteure entwickelt.
Texas wird zum KI-Mittelpunkt
Die Wahl des Standorts Texas ist strategisch. Der Bundesstaat gilt als das neue "Epizentrum" der KI-Entwicklung in den USA. Neben Google haben bereits Wettbewerber wie OpenAI, Anthropic PBC und Oracle Corp. dort Multi-Milliarden-Investitionen angekündigt, um die immense Nachfrage nach Rechenleistung zu decken. Google plant, zwei der neuen Anlagen in Haskell County, nahe eines neuen Solar- und Batteriespeicherparks, zu errichten, um die Belastung des Stromnetzes zu mindern.

Arbeitsplätze und Energiezukunft
Google-CEO Sundar Pichai hob hervor, dass die Investition Tausende von Arbeitsplätzen schaffen, die Ausbildung von Fachkräften (z.B. Elektriker-Auszubildenden) fördern und Initiativen zur Erschwinglichkeit von Energie in Texas beschleunigen werde. Google hat bereits Verträge geschlossen, um dem texanischen Stromnetz zusätzliche Kapazitäten aus erneuerbaren Quellen zuzuführen.

Google in globaler Investitionsoffensive
Die 40-Milliarden-Investition in Texas ist Teil einer beispiellosen globalen Investitionsoffensive von Google, die darauf abzielt, die Konkurrenz im KI-Wettlauf hinter sich zu lassen. In den letzten Monaten hat das Unternehmen bereits milliardenschwere Pläne für den Bau von KI-Infrastruktur-Hubs in Indien und Deutschland bekannt gegeben. Mit diesen Ausgaben will Google seine Dominanz im Suchgeschäft sichern und die Transformation in einen führenden KI- und Cloud-Konzern beschleunigen.

Anleger reagieren positiv
Die Alphabet-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel positiv auf die Nachrichten. Der Markt sieht die Ausgaben als notwendig an, um langfristiges Wachstum zu sichern. Die Strategie des Unternehmens, die Infrastruktur voranzutreiben, wird als entscheidend dafür angesehen, dass Amerika in der KI-Revolution die Führungsrolle behält.

Bn-Redaktion/js
