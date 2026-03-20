Kippen die Stimmung und der Kurs?

Aixtron – Rallye wankt bedenklich. Wie geht’s weiter? 20.03.2026, 07:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Kippen die Stimmung und der Kurs? Aixtron – Rallye wankt bedenklich. Wie geht’s weiter?
© Bild: Aixtron
Unsere letzte Kommentierung zur Aixtron-Aktie vom 28. Februar stand ganz im Zeichen der damals taufrischen Zahlen. Der Markt feierte die Zahlen, die besser ausfielen als erwartet bzw. als befürchtet. Die Aixtron-Aktie zeigte bereits im Vorfeld der Veröffentlichung eine ansprechende Kursentwicklung. Diese beschleunigte sich im Anschluss.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
AIXTRON 34,02 EUR +1,63 % Lang & Schwarz

Aixtron – Rallye wankt bedenklich. Wie geht’s weiter?

Mit dem Ausbruch über den markanten Widerstandsbereich von 25 Euro löste die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA) ein spektakuläres Kaufsignal aus. Das Potenzial, das sich damals aufgrund der Konstellation ableiten ließ, war beachtlich. Der nächste relevante Widerstand (und somit gleichzeitig potenzielles Bewegungsziel) befand sich erst im Bereich von 31,5 Euro.

Aktienchart

Innerhalb eines nicht ganz so einfachen Umfelds (Stichwort Beginn des Iran-Krieges) gelang es der Aktie, das Momentum zu bewahren und sogar noch auszubauen. Aixtron vollzog schnell die skizzierte Bewegung auf 31,5 Euro. Und es ging weiter. Der Ausbruch über die 31,5 Euro löste ein weiteres Kaufsignal in Richtung 35 Euro / 37 Euro aus. Und auch dieses Kurspotenzial schöpfte die Aktie aus. Mit dem Erreichen der 35 Euro setzten jedoch knackige Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie notiert mittlerweile mit 33 Euro deutlich unterhalb der 35 Euro. Die nächsten Handelstage werden aus charttechnischer Sicht eminent wichtig und womöglich richtungsweisend. Der Rücksetzer nähert sich mit Vehemenz der Zone um 31,5 Euro. Aus charttechnischer Sicht wäre es wichtig, wenn es der Aktie gelingen würde, diese Zone erfolgreich zu verteidigen. Ein Rücksetzer unter die 31,5 Euro wäre für Aixtron ein herber Rückschlag. Gleichzeitig würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 25 Euro eröffnen.

Zusammenfassung

Stimmung und Kurs drohen zu kippen. Die Aktie sollte den aktuellen Rücksetzer tunlichst auf 31,5 Euro begrenzen. Gelingt das Unterfangen nicht und Aixtron taucht unter die 31,5 Euro ab, könnte es ungemütlich werden. In diesem Fall würde der Aktie eine Fortsetzung der Bewegung auf 25 Euro drohen. Um frisches Momentum zu kreieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 35 Euro bzw. 37 Euro. In diesem Fall würde eine Ausdehnung auf 40 Euro winken.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“. Das Kursziel hoben sie indes von 30,3 Euro auf 36,5 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ8SCA
Ask: 0,29
Hebel: 20
mit starkem Hebel
WA2AJW
Ask: 0,56
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ8SCA WA2AJW. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro Hauptdiskussion
2 Steinmeier beginnt Lateinamerika-Reise in Panama Hauptdiskussion
3 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
4 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
5 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
6 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
7 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax vor dem Wochenende in der Bredouille: Münchener Rück mit Rü…

7:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia: Milliarden-Deal soll Schulden senken

Gestern 19:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple enthüllt Mega-Deal: MotionVFX verändert alles

Gestern 18:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nasdaq öffnet die Tür:: SEC erlaubt tokenisierte Aktien – warum …

Gestern 14:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kriegsangst treibt Märkte – Börsenbetreiber profitieren …

Gestern 13:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trotz Gegenwind: VW sendet unerwartetes Signal an die Belegschaft…

Gestern 13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Analysten setzen neues Signal für den Industriekonzern: Siemens-…

Gestern 13:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Preise für Gold und Silber brechen dramatisch ein: Nicht Barrick …

Gestern 12:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer