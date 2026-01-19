Könnte bald knallen

TUI setzt zentralen Widerstand unter Druck 19.01.2026, 11:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Könnte bald knallen: TUI setzt zentralen Widerstand unter Druck
© TUI Group / TUI Campus Hanover
So richtig rund läuft es in diesem Börsenjahr noch nicht für die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns. Dabei startete die Aktie durchaus verheißungsvoll in den Januar. Doch ein altbekannter Widerstand präsentierte sich auch im neuen Jahr als unüberwindbare Hürde.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TUI 8,919 EUR -0,41 % Lang & Schwarz

Wann platzt endlich der Knoten? Oder kommt es doch anders und die Aktie kippt nach unten? In jedem Fall ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Nun muss nur noch die Entscheidung darüber fallen, in welche Richtung er sich entladen wird. 

TUI – Aktie setzt zentralen Widerstand unter Druck

Bereits unmittelbar vor Weihnachten 2025 scheiterte die TUI-Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) mit dem Versuch, den markanten Widerstandsbereich um 9,35 Euro / 9,5 Euro aufzubrechen. Die Aktie kam daraufhin zurück und unternahm gleich zu Jahresbeginn einen weiteren Vorstoß auf der Oberseite. Doch einmal mehr unterstrich der Widerstand seine Bedeutung und wies die Aktie in die Schranken. Gewinnmitnahmen kamen abermals auf. Mit dem Kursbereich von 9 Euro droht nun eine erste wichtige Unterstützung in Bedrängnis zu geraten. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn die 9 Euro halten würden.  

TUI Aktienchart

Sollte es für die TUI-Aktie unter die 9 Euro gehen, stünde eine Reihe von vermeintlich tragfähigen Unterstützungen bereit. Neben den 8,5 Euro und 8,0 Euro ist es vor allem der zentrale Unterstützungsbereich um 7,5 Euro, den es zu beachten gilt. Im Bereich von 7,5 Euro verläuft unter anderem die eminent wichtige 200-Tage-Linie. Kurzum. Darunter sollte es unter allen Umständen nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig. 

Zusammengefasst

Mit dem Kursanstieg in Richtung 9,5 Euro honorierte der Markt die Aufhellung des fundamentalen Umfelds. Eine gewisse Erwartungshaltung ist nun aber eingepreist und es bedarf neuer Impulse, um die Aufwärtsbewegung über die 9,5 Euro in Richtung 10 Euro und darüber hinaus zu führen. Auf der Unterseite sollte der aktuell zu beobachtende Rücksetzer im besten Fall eng begrenzt bleiben. Ein Bruch der 7,5 Euro wäre hingegen ein herber Rückschlag. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays haben ihr Votum „overweight“ für die TUI-Aktie bestätigt. Das Kursziel hoben sie von 11,75 Euro auf 12,0 Euro an. Deutlich zurückhaltender sind hingegen die Analysten von Bernstein Research. Deren Votum lautet „market-perform“, das Kursziel 7,9 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM2GKY
Ask: 1,53
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN12YU MM2GKY. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Klingbeil: Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben Hauptdiskussion
2 Aktivisten verifizieren fast 4.000 Tote bei Iran-Protesten Hauptdiskussion
3 Bericht: Bis zu 18.000 Tote nach Protesten im Iran Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Showdown im Grönland-Konflikt? Dänen treten in Washington an Hauptdiskussion
5 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
7 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Europas Software-Hoffnung: Wie stark ist SAPs neue Strategie …

12:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron: Speicherknappheit setzt unter Druck

11:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bitcoin-Absturz: 100 Mrd. Dollar vernichtet in wenigen Stunden

11:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold glänzt: Irres Trump-Chaos macht Goldanleger reich

11:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kanada & China: Profitiert Tesla von diesem Deal?

11:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF im Sinkflug: Analysten warnen vor schwierigen Jahren

Gestern 13:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Netflix greift zu: 83-Milliarden-Deal enthüllt!

Gestern 13:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trump holt den Zollhammer raus: Mercedes-Benz – Kursturbulenzen …

Gestern 9:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer