Kommt die Wende bei Snowflake: Snowflake vor Zahlen: Erwartungsschock deutet auf radikale Gewinnwende hin

Snowflake vor Zahlen: Erwartungsschock deutet auf radikale Gewinnwende hin 26.08.2025, 14:07 Uhr

© Symbolbild von Pixabay
Kurz vor der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen wächst die Spannung rund um Snowflake. Analysten rechnen mit einem spektakulären Umschwung – vom satten Minus zum deutlichen Plus.
Erwartung vor den Zahlen: Analysten setzen auf Gewinnsprung

Wenn Snowflake am 27. August die Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal präsentiert, steht ein potenziell historischer Turnaround im Raum. Der Marktkonsens unter Analysten sieht einen Quartalsgewinn je Aktie von 26,7 US-Cent – nach einem Verlust von 95 US-Cent im Vorjahreszeitraum. Diese Prognose signalisiert nicht nur eine operative Verbesserung, sondern weckt Erwartungen an eine mögliche Neubewertung der Aktie.

Cloud-Wettbewerb und KI-Fantasie befeuern Spekulationen 

Snowflake steht als Anbieter cloudbasierter Datenplattformen im Zentrum eines hochdynamischen Tech-Segments. Die jüngsten Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz sowie Partnerschaften mit Hyperscalern wie Amazon Web Services oder Microsoft Azure sorgen für Fantasie aber auch für Druck, weiter zu skalieren. Konkurrenz von Anbietern wie Databricks, Palantir und Alphabet verschärft den Wettbewerb um Marktanteile.

Investoren setzen auf Effizienz und Profitabilität

Die deutlich verbesserte Ergebnisprognose deutet auf Fortschritte bei der Kostenkontrolle und eine effizientere Monetarisierung der Plattform hin. Nach einem Managementwechsel und einer strategischen Neuausrichtung im letzten Jahr scheint Snowflake nun in ruhigerem Fahrwasser unterwegs. Dennoch bleibt unklar, ob der angekündigte Gewinn auch nachhaltig sein wird – oder ob es sich um einen Sondereffekt handelt. Bestätigt Snowflake die Gewinnerwartungen, könnte das den Startschuss für eine neue Wachstumsstory bedeuten. Doch wie robust ist das operative Fundament wirklich?

Bn-Redaktion/jh
