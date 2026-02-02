Anzeige
+++Wall Street. Trump. Antimon ATMY steht jetzt im Zentrum politischer Macht und kritischer Versorgung+++
Kritische Marke unterschritten

Was macht Michael Saylor? 02.02.2026, 16:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bitcoin
© Symbolbild Pixabay
Bitcoin fällt unter eine entscheidende Marke – und plötzlich steht eine der größten Krypto-Wetten der Welt auf dem Prüfstand. Der massive Kursrückgang trifft nicht nur den Markt, sondern auch das milliardenschwere Bitcoin-Portfolio von Michael Saylor ins Mark. Was jahrelang als geniale Strategie galt, gerät nun von mehreren Seiten unter Druck.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Microstrategy (Doing business Strategy) (A) 123,70 EUR +3,95 % Lang & Schwarz

Kursrutsch trifft das Herz der Strategie

Der jüngste Rückgang von Bitcoin setzt das weltweit größte unternehmenseigene Krypto-Portfolio spürbar unter Druck. Erstmals seit 2023 fiel der Preis der Kryptowährung unter den durchschnittlichen Kaufpreis von Strategy Inc., dem stark gehebelten Bitcoin-Vehikel von Michael Saylor. Die viel zitierte Marke von 76.037 US-Dollar wurde am Wochenende unterschritten, als Bitcoin bis auf 74.541 US-Dollar fiel. Damit gerät ein zentrales psychologisches Fundament der Strategie ins Wanken.

Schrumpfender Puffer trotz Milliardenbestand

Strategy hat laut eigenen Angaben insgesamt 54,2 Milliarden US-Dollar für den Aufbau seines Bitcoin-Bestands ausgegeben. Beim jüngsten Tief lag der Marktwert bei rund 53,2 Milliarden US-Dollar. Zwar besteht kein akuter finanzieller Stress: Es drohen keine Margin Calls, zudem verfügt das Unternehmen über eine Cash-Reserve von 2,25 Milliarden US-Dollar. Doch ohne eine deutliche Erholung des Bitcoin-Preises oder neue Nachfrage nach der Aktie wird der finanzielle Spielraum enger.

Das Modell verliert an Zugkraft

Kern des Geschäftsmodells war bislang simpel: Aktien mit Aufschlag auf den inneren Wert der Bitcoin-Bestände ausgeben und den Erlös in weitere Token investieren. Dieses Kapitalmarkt-Arbitrage-Modell funktionierte besonders gut im letzten Bullenmarkt. Inzwischen ist der Aktienkurs jedoch fast 70 % vom Hoch gefallen, die Bewertungsprämie ist verschwunden. Neue Aktienemissionen würden nun vor allem Verwässerung bedeuten – ohne klaren strategischen Mehrwert.

Makrotrends belasten zusätzlich

Strategy hält weiterhin mehr als 712.000 Bitcoin, doch der Wert dieses Bestands leidet unter einer veränderten Marktstimmung. Bitcoin verlor allein im Januar fast 11 % und verzeichnete damit den vierten Monatsverlust in Folge – die längste Negativserie seit 2018. Gleichzeitig reagiert der Markt kaum noch auf klassische Treiber wie geopolitische Spannungen oder regulatorische Impulse. Kapital fließt stattdessen verstärkt in andere spekulative Anlagen.

Politische Impulse verschärfen den Gegenwind

Zusätzlichen Druck brachte die Nominierung von Kevin Warsh als künftigen US-Notenbankchef. Der als Inflationsfalke geltende Ökonom dämpfte Erwartungen an einen schwächeren US-Dollar. Der Dollar-Index zog kräftig an – ein Umfeld, das riskante Anlagen wie Bitcoin weiter belastet. Damit steht Saylors Bitcoin-Experiment an einem Punkt, an dem selbst kleine Kursbewegungen die Wahrnehmung der gesamten Strategie kippen können.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM827R
Ask: 2,24
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM827R. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
4 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
5 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
6 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
KI als Risiko: Es muss alles stimmen oder es geht bergab

16:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia rudert zurück: Doch kein Geld für OpenAI?

16:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD unter Druck: Absatzrekord trifft auf jähen Einbruch

13:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power unter Druck: Diese Abstimmung schockt Anleger

12:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus-Aktie wackelt: Jefferies zieht die Reißleine

12:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax wankt in die neue Handelswoche: RWE – Ist die Aktie nach der …

10:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Geht das Preisbeben bei Gold und Silber weiter? Barrick, Newmont & …

8:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple nach den Zahlen: Dreht die Aktie endlich nach oben ab? Neue …

8:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer