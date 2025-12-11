Kursfantasie bei RWE erwacht erneut

RWE-Aktie vor Comeback? Bernstein sieht deutliches Aufwärtspotenzial 11.12.2025, 14:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Kursfantasie bei RWE erwacht erneut: RWE-Aktie vor Comeback? Bernstein sieht deutliches Aufwärtspotenzial
© Foto von Kit Suman auf Unsplash
Die Analysten von Bernstein Research haben ihre Bewertung für die RWE-Aktie aktualisiert und setzen ein deutliches Signal. Trotz jüngster Kursschwäche bleibt die Einstufung klar positiv – mit erheblich angehobenem Kursziel.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 43,12 EUR -0,90 % Baader Bank

Bernstein erhöht Kursziel auf 50

In einer aktuellen Studie belässt Bernstein Research die RWE-Aktie auf Outperform und erhöht das Kursziel von 41 auf 50. Analystin Deepa Venkateswaran verweist auf gestärkte Fundamentaldaten sowie verbesserte Perspektiven im Geschäft mit erneuerbaren Energien. Besonders die Aktivitäten in den Vereinigten Staaten sowie der kürzlich verkündete Deal mit Apollo im Rahmen der Amprion-Beteiligung stärken laut Bernstein die strategische Ausgangsposition von RWE.

Versorger im Aufwind des Energiemarkts

RWE zählt zu den aktivsten Umgestaltern im europäischen Energiesektor. Die Analysten betonen, dass strukturelle Wachstumschancen im Bereich nachhaltiger Energie weiterhin stark unterschätzt werden. Gewinnsteigerungen und attraktive Ausschüttungsquoten könnten den Konzern künftig in eine vorteilhafte Marktstellung bringen. Auch andere Titel im Versorgerumfeld, etwa Engie oder EDP Renovaveis, profitieren laut Bernstein von ähnlichen Dynamiken.

Börsenreaktion noch verhalten

Trotz des positiven Analystenfeedbacks notierte die Aktie im Xetra-Handel zuletzt leicht im Minus. Im Vergleich zum neuen Kursziel ergibt sich dennoch ein theoretisches Aufwärtspotenzial von rund 16 Prozent. Seit Beginn des Jahres 2025 hat das Papier bereits einen Teil seiner Verluste aufgeholt, bleibt aber unter dem Jahreshoch. Marktbeobachter werten das aktualisierte Votum als möglichen Impuls für eine neue Kursbewegung. Ob der Energiespezialist nun eine neue Aufwärtswelle einleiten kann, dürfte sich in den kommenden Wochen am Markt entscheiden.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU8AKS
Ask: 0,24
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GU6FS7
Ask: 0,86
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU8AKS GU6FS7. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
2 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
4 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
5 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
6 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
7 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Enttäuschung trotz Milliardengewinn: Oracle Aktie unter Druck – …

13:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax nach der Fed – Die Luft ist raus: Kann die BASF-Aktie das …

12:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex außer Rand und Band: Aktie setzt zur ultimativen Kursrallye …

11:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall mit Ritt auf Rasierklinge: Steht die Rüstungsaktie vor …

10:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Teilerfolg vor Gericht reicht nicht für Kursplus: Intel-Aktie fä…

Gestern 21:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Millionenauftrag rückt Palantir ins Rampenlicht des Rü…

Gestern 21:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spannung vor Quartalszahlen von Broadcom zieht Aufmerksamkeit auf…

Gestern 21:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Das große Zittern beginnt: Münchener Rück – Steht die …

Gestern 14:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer