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Kurszielsenkung

Renk rutscht auf Tief seit April 2025 28.09.2026, 18:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

JPMorgan rechnet beim Hersteller von Spezialgetrieben für Panzer und Schiffe mit einem etwas schwächeren operativen Ergebnis im dritten Quartal und kappt das Kursziel deutlich. Binnen zwölf Monaten hat sich der Wert des Papiers mehr als halbiert.
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Renk-Aktien sind zum Wochenstart auf den tiefsten Stand seit April 2025 gefallen. Der Getriebespezialist verlor bis zum Abend 2,5 Prozent auf 39,64 Euro, im Tagesverlauf ging es zeitweise bis auf gut 38 Euro abwärts. Auslöser war ein vorsichtiger Analystenkommentar zum dritten Quartal.

Die US-Bank JPMorgan senkte ihr Kursziel von 75 auf 62 Euro, beließ die Einstufung aber auf „Overweight“. Das operative Ergebnis könnte im dritten Quartal leicht hinter den Erwartungen zurückbleiben, hieß es. Belasten dürfte vor allem das Industriegeschäft im Segment Maritime & Industry, während für den wichtigsten Bereich Vehicle Mobility Solutions starke Resultate erwartet werden. Es handelt sich um eine externe Einschätzung, die keine redaktionelle Empfehlung darstellt. Seine Quartalszahlen legt Renk Anfang November vor.

Der Rückgang setzt eine längere Schwächephase fort: Im Wochenverlauf summiert sich das Minus auf gut 7 Prozent, vor einem Jahr notierte das Papier noch bei knapp 86 Euro. Im MDax, der am Abend rund 0,3 Prozent tiefer lag, zählte Renk im Tagesverlauf zu den größeren Verlierern.

Bn-Redaktion/sb
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