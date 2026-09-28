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Vonovia unter 18 Euro

Berlin sorgt wieder für neue Unruhe 28.09.2026, 18:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Vonovia
AI MODIFIED
© Vonovia/Simon Bierwald
Die Vonovia-Aktie steht zwischen stabilen Jahreszielen und wachsendem Gegenwind. Während der Immobilienkonzern an seinen Prognosen für 2026 festhält, rückt die politische Debatte um Wohnungsbestände wieder stärker in den Fokus. Gleichzeitig haben mehrere Analysten ihre Kursziele gesenkt. Zuletzt notierte die Aktie bei 17,06 Euro und liegt damit seit Jahresbeginn rund 30 Prozent im Minus.
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Vonovia 17,13 EUR -0,84 % TTMzero RT
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Berlin macht wieder Druck

In Berlin hat die Debatte über eine Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände durch den Wahlerfolg der Linken neue Aufmerksamkeit erhalten. Im Mittelpunkt steht erneut der Volksentscheid „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ aus dem Jahr 2021. Gleichzeitig setzt die Bundesregierung ein anderes Signal: Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte ein Gesetz gegen Enteignungen im Wohnungssektor an. Vonovia versucht derweil, seine Rolle als Partner der öffentlichen Hand auszubauen und will unter anderem Wohnungen für die Bundeswehr errichten und bewirtschaften.

Die Zahlen bleiben stabil

Operativ hält Vonovia an den bisherigen Zielen für 2026 fest. Die Mieteinnahmen sollen zwischen 3,45 und 3,55 Milliarden Euro liegen. Beim bereinigten EBITDA erwartet der Konzern 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro. Das bereinigte Konzernergebnis für die Aktionäre soll 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro erreichen. Damit liefert das Unternehmen trotz des schwachen Aktienkurses weiterhin einen konkreten Rahmen für das laufende Geschäftsjahr.

Analysten werden vorsichtiger

Am Kapitalmarkt überwiegt dennoch die Zurückhaltung. Goldman Sachs senkte das Votum von „Buy“ auf „Neutral“ und reduzierte das Kursziel von 29,50 auf 21,20 Euro. Exane BNP folgte mit einer weiteren Kürzung von 19 auf 16 Euro und bestätigte „Underperform“. Damit trifft die politische Unsicherheit auf eine zunehmend vorsichtige Analystenstimmung. Für Vonovia wird entscheidend sein, ob die operativen Ziele den Belastungen am Kapitalmarkt etwas entgegensetzen können.

Bn-Redaktion/js
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