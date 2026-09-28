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Testflug

SpaceX-Aktie gibt trotz Starship-Umlaufbahn nach 28.09.2026, 19:01 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Erstmals erreicht Starship eine Umlaufbahn der Erde und setzt neue Starlink-Satelliten aus. Doch Musks Raumfahrtkonzern holt das Raumschiff früher als geplant zurück – ohne Angabe von Gründen. Das Papier reagiert verhalten.
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Die SpaceX-Aktie notiert am Montagabend 0,9 Prozent tiefer bei 129,26 Euro. Dabei hat die Riesenrakete Starship bei ihrem 14. Testflug erstmals eine Erdumlaufbahn erreicht und zudem erstmals Starlink-Satelliten der dritten Generation ausgesetzt. Die Mission endete allerdings deutlich früher als geplant.

Rund 275 Kilometer über der Erde lenkte die obere Stufe nach Unternehmensangaben planmäßig in den Orbit ein. Vorgesehen waren ursprünglich etwa zehn Stunden Flugzeit und sechs Erdumrundungen. Kurz nach dem Start kündigte SpaceX jedoch an, das Raumschiff bereits nach rund drei Stunden zurückzuholen – eine Begründung blieb zunächst aus. Anschließend stürzte die Rakete kontrolliert in den Pazifik.

Das Aussetzen der sogenannten V3-Satelliten für das Starlink-Netz verlief ersten Angaben zufolge weitgehend nach Plan. Das Raketensystem ist darauf ausgelegt, vollständig wiederverwendbar zu sein; die Nasa will damit Astronauten zum Mond schicken.

An der Börse fällt die Reaktion verhalten aus. Im Tagesverlauf pendelte der Kurs zwischen 127,64 und 132,75 Euro, auf Wochensicht summiert sich das Minus auf knapp 4 Prozent. Vom Jahreshoch bei 205 Euro ist das Papier weit entfernt. Ob der erreichte Orbit dem Kurs neue Impulse geben könnte, dürfte auch davon abhängen, welche Gründe SpaceX für den verkürzten Flug nennt.

Bn-Redaktion/sb
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