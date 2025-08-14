2.616 g/t Gold. Kein Scherz!:
Lenovo überrascht mit Rekordquartal

Umsatz bei 18 Mrd. US-Dollar 14.08.2025, 12:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Lenovo überrascht mit Rekordquartal: Umsatz bei 18 Mrd. US-Dollar
© Symbolbild von Arthur Mazi auf Unsplash
Die Aktie von Lenovo steht aktuell bei 1,196 EUR. Der weltgrößte PC-Hersteller meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 Rekordzahlen – trotz geopolitischer Unsicherheiten und US-Zöllen. Besonders der wachsende KI-Markt erweist sich als Wachstumsmotor.
Umsatzsprung auf Rekordniveau

Lenovo meldete für das Quartal einen Umsatz von 18 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 12 % gegenüber dem Vorjahr und der höchste Wert in der Unternehmensgeschichte. Der Nettogewinn kletterte um beeindruckende 105 % auf 820 Millionen US-Dollar. Beide Kennzahlen lagen klar über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit rund 16,8 Milliarden US-Dollar Umsatz gerechnet hatten.

PC-Sparte im Aufwind

Das Kerngeschäft mit PCs und Laptops, das in den letzten Jahren unter rückläufiger Nachfrage gelitten hatte, verzeichnete ein Absatzwachstum von 9 % auf 16,2 Millionen Geräte. Treiber waren vor allem Premium-Notebooks, mobile Workstations und Gaming-Laptops. Der durchschnittliche Verkaufspreis stieg um 4 %, was auf eine stärkere Nachfrage nach höherwertigen Modellen hinweist.

KI- und Rechenzentrumsgeschäft boomt

Der Bereich „Infrastructure Solutions“, zu dem auch KI-Server und Data-Center-Hardware zählen, legte um 27 % zu und erreichte 3,9 Milliarden US-Dollar Umsatz. Besonders gefragt sind GPU-optimierte Server für KI-Anwendungen sowie edge-basierte Lösungen für Industrie- und Unternehmensanwendungen. Lenovo investierte zuletzt massiv in eigene KI-Designzentren und kooperiert enger mit Chip-Herstellern wie Nvidia und AMD.

Geringere Belastung durch Zölle

Trotz der von den USA eingeführten Zölle auf bestimmte Elektronikprodukte konnte Lenovo die Kostenfolgen weitgehend abfedern. Produktionsverlagerungen nach Vietnam, Mexiko und Osteuropa reduzierten den Zollimpact auf unter 1 % des Gesamtumsatzes. Das zeigt, wie flexibel die Lieferketten des Konzerns mittlerweile aufgestellt sind.

Regionale Dynamik

Nord- und Südamerika entwickelten sich mit +15 % am dynamischsten, gefolgt von der EMEA-Region mit +11 %. China wuchs mit +6 % moderater, was an einer verhaltenen Konsumentennachfrage und an staatlichen Investitionsprioritäten in andere Sektoren liegt.

Optimistischer Ausblick

Lenovo rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem hohen einstelligen Umsatzwachstum und einer Margensteigerung. Die Investitionen in KI sollen 2025 um 20 % steigen, mit einem besonderen Fokus auf Cloud-, Edge- und Sicherheitslösungen.

Bn-Redaktion/pl
