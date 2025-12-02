8,5 Milliarden USD Gold im Boden:
Luftfahrt-Riese

Airbus-Aktie: Top-Performer unter Druck – was den Kurs jetzt belastet 02.12.2025, 16:44 Uhr

Symbolbild Airbus
© Foto von Kevin Hackert auf Unsplash
Die Aktie von Airbus SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern im XETRA-Handel und gibt nach. Der DAX-Titel, der in den letzten 52 Wochen stark zugelegt hat, befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase. Die jüngsten Kursverluste deuten auf Gewinnmitnahmen hin, obwohl das Unternehmen fundamental stark dasteht und die Analysten mit Blick auf das Kursziel optimistisch sind.
Starke Fundamentaldaten
Airbus hatte Ende Oktober solide Zahlen für das jüngste Quartal veröffentlicht: Das Unternehmen meldete eine Umsatzsteigerung und einen höheren Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahr. Die Experten gehen davon aus, dass Airbus auch für das Gesamtjahr ein deutlich höheres Ergebnis ausweisen wird. Die optimistischen Prognosen werden durch die Dividendenentwicklung untermauert, da die Analysten eine Anhebung der Ausschüttung erwarten.

Abstand zum Rekordhoch
Obwohl die Aktie im Vergleich zum 52-Wochen-Tief immer noch stark im Plus liegt, ist der Abstand zum kürzlich erreichten Jahreshöchststand spürbar. Dieser Rückgang kommt, nachdem die Aktie über Wochen hinweg stark performt hat. Das zeigt, dass Anleger an der Börse schnell Gewinne realisieren, wenn keine neuen positiven Impulse folgen.

Aktienanalyse

Analysten sehen Luft nach oben
Trotz der aktuellen Kursverluste bleiben die Analysten zuversichtlich. Im Durchschnitt gehen Experten von einem deutlich höheren fairen Wert für die Airbus-Aktie aus. Große Investmentbanken wie JP Morgan und RBC Capital Markets stufen das Papier weiterhin mit einem positiven Rating ein und sehen das Unternehmen im Luftfahrtsektor als einen "Overweight"-Titel. Die breite Unterstützung durch die Analysten deutet darauf hin, dass die aktuelle Schwäche als temporär angesehen wird.

