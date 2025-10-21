Luftfahrt treibt Wachstum von GE Aerospace an

Luftfahrt treibt Wachstum von GE Aerospace an: GE Aerospace überrascht erneut mit Prognoseanhebung und Kursplus
GE Aerospace hebt zum wiederholten Mal die Jahresziele an und liefert starke Quartalszahlen. Die Luftfahrtbranche zeigt sich als zentraler Wachstumsmotor für das Unternehmen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RTX Corporation 24,90 EUR +7,79 % Lang & Schwarz
GE Aerospace 263,25 EUR +0,96 % Lang & Schwarz

Dynamik aus dem Flugverkehr

Im dritten Quartal 2025 konnte GE Aerospace seinen bereinigten Umsatz um rund 26 Prozent steigern. Das ausgewiesene GAAP-Ergebnis lag bei 2,5 Milliarden US-Dollar. Auf dieser Basis hat der Triebwerkshersteller seine Prognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Der bereinigte operative Gewinn wird nun in einer Spanne zwischen 8,65 und 8,85 Milliarden US-Dollar erwartet. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie wurde erhöht, es soll nun bei 6,00 bis 6,20 US-Dollar liegen. Die Nachfrage nach Ersatzteilen und Dienstleistungen bleibt hoch, vor allem durch die steigenden Flugbewegungen weltweit. Zugleich zeigen sich Fortschritte in den Lieferketten, die zuletzt durch Engpässe gebremst wurden.

Strategischer Vorteil im Servicegeschäft

Die wiederholte Prognoseanhebung unterstreicht, dass GE Aerospace nicht nur vom Aufschwung des Flugverkehrs profitiert, sondern auch strukturelle Herausforderungen in der Produktion besser meistert. Besonders profitabel zeigt sich das Geschäft mit Wartung und Ersatzteilen. Die bereits installierte Triebwerksbasis sichert laufende Einnahmen unabhängig von Neuauslieferungen. Gleichzeitig signalisiert die Zuversicht des Managements eine robuste operative Entwicklung und stärkt das Vertrauen in die mittelfristige Finanzplanung.

Wettbewerbsumfeld sendet ähnliche Signale

Auch andere Unternehmen aus dem Luftfahrt- und Rüstungsbereich wie RTX Corporation haben zuletzt ihre Jahresprognosen nach oben angepasst. Der gesamte Sektor scheint von einer spürbaren Erholung und stabiler Nachfrage zu profitieren. Gleichwohl verweisen einige Analysten darauf, dass bei GE Aerospace bereits hohe Erwartungen eingepreist sind. Besonders das margenstarke Ersatzteilgeschäft bleibt ein entscheidender Faktor für die Bewertung.

Ausblick auf kommende Impulse

Entscheidend wird sein, ob GE Aerospace den aktuellen Schwung ins Jahr 2026 übertragen kann. Technologische Entwicklungen, neue Triebwerksprogramme und mögliche Großaufträge könnten weitere Impulse setzen. Besteht Potenzial für eine weitere Prognoseüberraschung?

