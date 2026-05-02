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Markt feiert die Zahlen

DHL Group – Aktie könnte jetzt durch die Decke gehen 02.05.2026, 09:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DHL Filiale in Wien
© bn
Die Quartalsberichtssaison hat die Aktienmärkte fest im Griff. Auch im Dax ging es ob der zahlreichen frischen Ergebnisse hoch her. Zu den positiven Überraschungen gehörte ohne Zweifel das Ergebnis der DHL Group. Die Reaktion auf die Zahlen fiel entsprechend aus. Die Aktie legte kräftig zu und steht nun unmittelbar vor einem großen Kaufsignal. Mit anderen Worten – die DHL-Aktie könnte kurzfristig durch die Decke gehen.
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Name Aktuell Diff. Börse
DHL Group 50,22 EUR -0,24 % Lang & Schwarz
DAX 24.297,53 PKT +1,97 % Ariva Indikation

DHL Group – Markt feiert die Quartalszahlen

Die Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) reagierte mit einem mächtigen Kurssprung auf die Zahlen – der Markt wurde offenkundig positiv überrascht. Schauen wir uns einmal ein paar Details aus dem Quartalsbericht an.

Die DHL Group gab den Konzernumsatz im 1. Quartal 2026 mit 20,420 Mrd. Euro an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal ein leichter Rückgang um 1,9 Prozent. Im 1. Quartal 2025 wurde ein Umsatz in Höhe von 20,809 Mrd. Euro vermeldet. Besser lief es auf der Ergebnisseite. Das operative Ergebnis (EBIT) wurde mit 1,483 Mrd. Euro veröffentlicht. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal ein deutliches Plus von 8,3 Prozent. Das Konzernperiodenergebnis gab das Logistikunternehmen mit 812 Mio. Euro an; ein Plus von 3,3 Prozent gegenüber dem 1. Quartal 2025.

Aktienchartanalyse DHL

Ein starkes Signal sendete auch die Entwicklung des free cash flows. Dieser legte im Jahresvergleich um 65 Prozent auf nunmehr 1,207    Mrd. Euro zu.

Der Konzern konnte die Nettofinanzverschuldung um 3,6 Prozent auf 20,743 Mrd. Euro zurückfahren.

Der Markt war verzückt und die Analysten auch. So hoben die Analysten der DZ Bank den fairen Wert für die Aktie von 55 Euro auf 57,5 Euro an. Die Einstufung lautet unverändert „kaufen“. Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 60 Euro.

Zusammengefasst

Starke Zahlen, eine positive Marktreaktion und die Aussicht auf ein starkes Kaufsignal kennzeichnen die aktuelle Lage der DHL Group. Die Aktie macht enorm Druck auf der Oberseite. Die wichtige Marke von 50 Euro wurde zurückerobert. Sollte nun auch noch das 52-Wochen-Hoch, das im Bereich von 51,7 Euro ausgebildet wurde, übersprungen werden, wäre der Weg auf der Oberseite frei. Potenzielle Bewegungsziele liegen bei 55 Euro und 60 Euro. Wichtige Unterstützungen liegen bei 46 Euro und 45 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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