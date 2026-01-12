Marktkapitalisierung von 4 Billionen Dollar erreicht

Alphabet wird zweitwertvollstes Unternehmen der Welt 12.01.2026, 17:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Google
© Foto von Rubaitul Azad auf Unsplash
Die Google-Mutter Alphabet hat am Montag einen historischen Börsenwert erreicht. Der Aktienkurs stieg um bis zu 1,7 % auf 334,04 USD, wodurch die Marktkapitalisierung die Schwelle von 4 Billionen US-Dollar überschritt. Damit verdrängt der Konzern Apple vom zweiten Platz der wertvollsten Unternehmen und rangiert nun direkt hinter dem Spitzenreiter Nvidia. Bislang ist es nur diesen drei Unternehmen sowie Microsoft gelungen, diese Bewertungshürde zu nehmen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 282,40 EUR +0,02 % Quotrix Düsseldorf
Apple 223,48 EUR +0,22 % Lang & Schwarz
NVIDIA 158,87 EUR -0,08 % Lang & Schwarz

Kooperation mit Apple bei KI-Software
Ein wesentlicher Treiber für den jüngsten Kursanstieg sind Berichte über eine vertiefte Zusammenarbeit mit Apple. Laut CNBC hat sich der iPhone-Konzern entschieden, Googles KI-Modell Gemini als technologische Basis für eine neue Version der Sprachassistentin Siri zu nutzen. Bereits im November wurde berichtet, dass Apple plant, Alphabet für diese Dienstleistung rund 1 Milliarde Dollar jährlich zu zahlen.

Technologische Wettbewerbsvorteile
Analysten bewerten die Marktposition von Alphabet zunehmend positiv. Sorgen, dass Wettbewerber wie OpenAI das Suchmaschinengeschäft gefährden könnten, sind einer optimistischen Einschätzung gewichen.
Hervorgehoben werden die starke Performance des Gemini-Modells sowie das Potenzial der hauseigenen TPU-Chips (Tensor Processing Units) als Umsatztreiber. Experten von Janus Henderson Investors betonen, dass Alphabet über eine einzigartige Kombination aus Modellen, Rechenleistung, Daten und Talenten verfügt, die einen signifikanten Wettbewerbsvorteil darstellt.

Aktienanalyse

Bewertung und Einstieg von Berkshire Hathaway
Die Aktie konnte ihre Jahresrallye aus 2025 (+65 %) im laufenden Jahr mit einem Plus von bislang 4,8 % fortsetzen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell beim 28-fachen der geschätzten Gewinne, was deutlich über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 20,5 liegt, aber das gestiegene Vertrauen der Anleger widerspiegelt. Fundamental gestützt wird diese Einschätzung durch Warren Buffett: Dessen Holding Berkshire Hathaway gab im November bekannt, im dritten Quartal eine Beteiligung an Alphabet aufgebaut zu haben.

Bn-Redaktion/js
