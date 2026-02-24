Mega-Deal fix

Google sichert sich Strom-Nachschub für Jahrzehnte! 24.02.2026, 18:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Google
© Foto von Mitchell Luo auf Unsplash
Der Hunger nach künstlicher Intelligenz ist unersättlich – und er braucht vor allem eines: Strom. Um den massiven Bedarf seiner künftigen Rechenzentren zu decken, hat der Tech-Riese Google nun einen weitreichenden Deal mit dem US-Energieversorger AES unterzeichnet. Über eine Laufzeit von zwei Jahrzehnten soll die Energieversorgung für einen neuen Standort in Texas sichergestellt werden. Die Kooperation unterstreicht den massiven Wandel im Energiesektor, der durch den KI-Boom befeuert wird.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
AES 13,94 EUR +0,66 % Lang & Schwarz
Alphabet 263,95 EUR -0,22 % Baader Bank

Strategische Allianz in Texas
Im Zentrum der Vereinbarung steht ein neues Rechenzentrum im texanischen Wilbarger County. Google setzt dabei auf eine direkte Zusammenarbeit mit dem Versorger AES, um die nötigen Kapazitäten für seine Kerndienste und die wachsende KI-Sparte auszubauen. Besonders spannend ist hierbei das Modell der sogenannten Co-Location: Die Energieerzeugung findet direkt am Standort des Rechenzentrums statt. Dies soll nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch die regionale Infrastruktur entlasten.

Versorger im Goldrausch
Die Nachricht sorgte am Markt bereits für Aufsehen, da solche langfristigen Verträge für Energieunternehmen eine hohe Planungssicherheit bedeuten. AES festigt damit seine Rolle als wichtiger Partner der großen Tech-Konzerne. Der Versorger hat bereits ein gewaltiges Portfolio an Verträgen mit Rechenzentrumsbetreibern aufgebaut und profitiert strukturell von der fortschreitenden Digitalisierung.

KI-Boom als Preistreiber?
Während die Konzerne aufrüsten, wächst in der Öffentlichkeit die Sorge vor steigenden Strompreisen für Endverbraucher. Google betont jedoch, dass durch das Projekt neue, saubere Kapazitäten direkt ans Netz gehen. Dies soll dazu beitragen, die Energiekosten in der Region stabil zu halten und gleichzeitig die notwendige Power für die technologische Zukunft zu liefern. Der Deal zeigt deutlich: Ohne massive Investitionen in die Energieinfrastruktur ist der KI-Traum nicht zu realisieren.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ6AVU
Ask: 0,00
Hebel: 21
mit starkem Hebel
VH9Q2H
Ask: 6,28
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ6AVU VH9Q2H. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Bundesbehörden melden besonders viele Krankheitstage Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Merz in Peking: Wie abhängig ist Deutschland von China? Hauptdiskussion
3 Ungarn droht mit Blockade von riesigem Ukraine-Darlehen Hauptdiskussion
4 Kundin: Sparkasse verlangt nach Einbruch Zinsen für Kredit Hauptdiskussion
5 Hessens Staatskanzlei fordert ZDF-Stellungnahme zu KI-Fehler Hauptdiskussion
6 Netanjahu: Naher Osten steht vor entscheidender Wegkreuzung Hauptdiskussion
7 Aktien New York: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Angriff auf den Chip-Thron: Meta verbündet sich mit AMD – muss …

19:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Angst frisst Kursgewinne: Verliert SAP jetzt die Kontrolle an die…

18:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Steht ein Abverkauf bevor? Commerzbank - Warnzeichen mehren sich

15:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gerresheimer unter Druck: UBS rät jetzt zum Verkauf

14:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PayPal unterbewertet? Übernahme treibt Kurs!

14:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta kassiert Urteil: 250.000 Euro Strafe droht

13:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax leidet unter Unsicherheiten: Infineon lässt nichts anbrennen. …

8:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP – Aktie nach dem dramatischen Abverkauf: Sind das jetzt wieder…

8:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer