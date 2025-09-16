Mercedes-Benz

Crash-Alarm – bricht der Stern unter die 50-Euro-Marke? 16.09.2025, 11:50 Uhr

Die Mercedes-Benz Aktie gerät immer stärker unter Druck. Rückläufige Gewinne, schwache Nachfrage nach Elektroautos, Stellenabbau und politischer Druck belasten den Konzern schwer. Gleichzeitig wächst die Konkurrenz aus China, während die Transformation zur Elektromobilität ins Stocken gerät. An den Börsen verdichten sich die Warnsignale: Ein weiterer Absturz scheint nur eine Frage der Zeit.
Rückläufiges Geschäft sorgt für Probleme

Die gesamte Autobranche kämpft derzeit mit rückläufigen Erträgen – und Mercedes-Benz ist davon stark betroffen. Der Konzern sieht sich mit einer abnehmenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen konfrontiert. Besonders im wichtigen chinesischen Markt wenden sich Käufer immer häufiger lokalen Marken zu, was die Schwäche zusätzlich verschärft.

Unruhe unter Beschäftigten

Auch in Deutschland macht sich die Krise bemerkbar. Am Werk Ludwigsfelde plant Mercedes, die Produktion ins Ausland zu verlagern. Tausende Arbeitsplätze stehen damit langfristig auf dem Spiel. Gewerkschaften und Belegschaft reagieren mit wachsendem Widerstand und fordern Planungssicherheit.

Charttechnische Warnsignale

An den Börsen steht die Mercedes-Benz Aktie unter erheblichem Druck. Marktbeobachter sehen die psychologisch wichtige 50-Euro-Marke in Gefahr. Sollte sie unterschritten werden, drohen stärkere Verkaufswellen. Das zunehmende Handelsvolumen bei sinkenden Kursen gilt als klares Alarmzeichen.

Aktienanalyse

Politischer Gegenwind verschärft die Krise

Zusätzlich belasten die politischen Rahmenbedingungen. Das geplante Aus für Verbrennungsmotoren zwingt den Konzern zu teuren Investitionen in neue Technologien. Um Mittel freizusetzen, trennt sich Mercedes von Tochtergesellschaften und prüft den Verkauf weiterer Bereiche. Gleichzeitig soll eine groß angelegte Modelloffensive die Wende bringen – doch ob das gelingt, bleibt ungewiss.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
