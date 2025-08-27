Über 89 % Kurspotenzial:
Rasante Milliardenprognose – Hier lauert massives Bewertungs­potenzial!
Mercedes-Benz

Das sieht doch wieder besser aus! Die nächsten Kursziele 27.07.2025, 09:09 Uhr

Mercedes-Benz: Das sieht doch wieder besser aus! Die nächsten Kursziele
© Pixabay
Als der deutsche Autobauer Ende Juli die Zahlen für das 2. Quartal 2025 vermeldete, zeigte sich der Markt enttäuscht. Positive Impulse für die Mercedes-Benz-Aktie blieben zunächst aus. Stattdessen geriet die Aktie weiter unter Druck und setzte ihren bereits vor der Zahlenveröffentlichung zu beobachtenden Rücksetzer fort. Zwischenzeitlich wurde es gar ruppig, als die Marke von 50 Euro aufgegeben werden musste.
Mercedes-Benz – Das sieht doch wieder besser aus

Die Aktie des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) musste den sehr ambivalenten Zahlen zum Juni-Quartal Tribut zollen. Wir berichteten im Kommentar vom 30. Juli detailliert über die Zahlen. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum gingen Umsatz und Gewinn deutlich zurück. Das belastete die ohnehin bereits angezählte Aktie. 

Der Rücksetzer unter die Marke von 50 Euro führte dann jedoch zu einer Art Marktbereinigung. Käufer nutzten wiederum die vermeintlich günstigen Kurse zur Schnäppchenjagd. Im Ergebnis drehte die Aktie wieder nach oben ab. Die Erholung nahm Form an. Nach einer kleinen Zwischenrallye von mehr als 10 Prozent setzt Mercedes-Benz nun den Widerstandsbereich um 55 Euro unter Druck. Die 200-Tage-Linie wurde zwischenzeitlich zurückerobert und bullisch gekreuzt. Ein Ausbruch über die 55 Euro würde wiederum das markante Hoch aus dem Juli dieses Jahres in den Fokus rücken. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 57 Euro wäre wiederum ein weiterer Meilenstein in Bezug auf eine erfolgreiche Trendwende. Gleichzeitig würde er den Weg in Richtung 60 Euro freigeben. 

Mercedes-Benz Aktie

Zusammengefasst

Trotz zahlreicher Herausforderungen fasst man im Automobilsektor offenkundig wieder Mut. Die Mercedes-Benz-Aktie befindet sich in einer spannenden charttechnischen Konstellation, die ihr weitere Chancen auf der Oberseite eröffnet. Ein ähnliches Bild bietet sich im Übrigen auch aktuell bei den Volkswagen Vz., die gestern an dieser Stelle thematisiert wurden. Nichtsdestotrotz muss die  Mercedes-Benz-Aktie nun nachsetzen, um die Erholung voranzutreiben. Die nächsten Widerstandscluster, die es zu knacken gilt, liegen bei 57 Euro und 60 Euro / 62 Euro. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC werden in Bezug auf die Perspektiven der Mercedes-Benz-Aktie vorsichtiger und senkten kürzlich ihr Kursziel von 73 Euro auf 63 Euro. Das Votum lautet indes noch immer „outperform“. 

Bn-Redaktion/mt
