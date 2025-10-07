Anzeige
Mercedes-Benz

Knallt es jetzt erst richtig? Aktie nimmt wichtige Hürde 07.10.2025, 10:34 Uhr

Mercedes-Benz: Knallt es jetzt erst richtig? Aktie nimmt wichtige Hürde
© Foto von Ambitious Studio | Rick Barrett auf Unsplash
Während es der Dax zuletzt etwas ruhiger angehen ließ, ist bei der Aktie des Stuttgarter Autobauers Musik drin. Die langwierige Korrektur könnte vor ihrem Ende stehen. Eine wichtige Hürde konnte bereits übersprungen werden. Das frische Kaufsignal könnte sich nun als Dosenöffner erweisen. Allerdings gilt es noch, den einen oder anderen Widerstand aus dem Weg zu räumen.
Mercedes-Benz Group 54,93 EUR -0,78 % Tradegate

Mercedes-Benz – Knallt es jetzt erst richtig? Aktie nimmt wichtige Hürde

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie von Mercedes-Benz (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) überschrieben wir am 29. September mit „Platzt jetzt endlich der Knoten?“. Zum damaligen Zeitpunkt nahm die Aktie die eminent wichtige 200-Tage-Linie ins Visier. In den letzten Wochen und Monaten notierte die Mercedes-Benz-Aktie unterhalb der 200-Tage-Linie, was aus charttechnischer Sicht als Zeichen der Schwäche zu bewerten ist bzw. war und letztendlich Ausdruck der ausgeprägten Korrektur. Und diese Korrektur hält die Aktie seit geraumer Zeit in ihrem Würgegriff.

Im September testete die Mercedes-Benz-Aktie noch einmal den Unterstützungsbereich von 50 Euro. In dieser Phase war es eminent wichtig, dass dieser Kursbereich dem Druck standhalten konnte. Ein Bruch dieser Zone hätte das Chartbild weiter eingetrübt und die Aktie weiter in Bedrängnis gebracht. So aber war der erfolgreiche Test die Basis für eine ansprechende Erholung. Die 200-Tage-Linie wurde mittlerweile zurückerobert. Zudem attackiert die Aktie nun den Widerstandsbereich von 55 Euro. In der jüngeren Vergangenheit scheiterte die Mercedes-Benz-Aktie bereits ein ums andere Mal an diesem Widerstand. Entsprechend relevant wäre das Kaufsignal, sollte der Ausbruch gelingen. Gleichzeitig würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 57,5 Euro eröffnen. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 67,5 Euro käme schließlich einer Weichenstellung gleich. Zudem würde sich für die Aktie die Tür in Richtung 62,5 Euro öffnen.

Steht die Korrektur vor ihrem Ende? Die Mercedes-Benz-Aktie zeigt zumindest hoffnungsvolle Ansätze. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung indes klar definiert: Die Mercedes-Benz-Aktie muss nachhaltig über 55 Euro, um die Trendwende zu forcieren. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 50 Euro zu verorten. In der aktuellen Phase weist die Aktie ein vielversprechendes Momentum auf. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Kurzum. Die nächsten Tage werden zeigen (müssen), wohin die Reise geht.

Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihr Votum „overweight“ und das Kursziel von 68 Euro für die Aktie.

