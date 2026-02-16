Anzeige
Mercedes-Benz nach Zahlenschock wieder in der Spur

Wie weit trägt die Erholung? 16.02.2026, 13:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Mercedes-Benz nach Zahlenschock wieder in der Spur: Wie weit trägt die Erholung?
© Symbolfoto von Mike Bird auf Pexels
Als am vergangenen Donnerstag (12. Februar) die Finanzergebnisse des Stuttgarter Autobauers veröffentlicht wurden, hielt sich die Begeisterung in Grenzen; in sehr engen Grenzen. Doch nicht nur die Zahlen drückten auf die Stimmung. In einer ersten Reaktion auf die Zahlen ging die Mercedes-Benz-Aktie in die Knie. Sie erholte sich im weiteren Verlauf jedoch wieder schnell. Wie weit trägt die Erholung?
Mercedes-Benz nach Zahlenschock wieder in der Spur

Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten aus dem Jahresbericht für 2025 an. Mercedes-Benz gab den Umsatz in 2025 mit 132,2 Mrd. Euro an. Das ist im Vergleich zum Vorjahr (Umsatz in 2024 in Höhe von 145,6 Mrd. Euro) ein Rückgang um 9 Prozent. Dieser schlug sich auch auf der Ergebnisseite nieder. So gab der Konzern das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 8,2 Mrd. Euro an, nach 13,7 Mrd. Euro in 2024. Auch der free cash flow litt. Mercedes-Benz vermeldete diesen mit 5,4 Mrd. Euro, nach 9,2 Mrd. Euro in 2024. 

Mercedes Benz

Neben den ambivalenten Zahlen sorgte die Kürzung der Dividende für schlechte Stimmung. So soll auf der Hauptversammlung im April eine Dividende für 2025 in Höhe 3,50 Euro vorgeschlagen werden. Im Jahr 2024 wurde noch eine Dividende in Höhe von 4,30 Euro gezahlt.

Die Aktie (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) tauchte als Reaktion auf die Zahlen in Richtung 55 Euro und damit in Richtung der 200-Tage-Linie ab. Dieser Rücksetzer wurde jedoch offenkundig am Markt als Kaufgelegenheit identifiziert. Die Aktie drehte nach oben ab und stabilisierte sich zuletzt im Bereich von 57,5 Euro. 
Aus charttechnischer Sicht hat sich damit die Relevanz der 55 Euro als Unterstützung erhöht. Gleichzeitig richten sich die Blicke nach oben. Dort thront das markante Widerstandscluster um 62,5 Euro – ein potenzielles Bewegungsziel dieser Erholung. Der Widerstandsbereich muss durchbrochen werden, um sich weiteres Aufwärtspotenzial zu erschließen. Auf der Unterseite haben nun die 55 Euro zentrale Bedeutung als Unterstützung. Sollte es für die Aktie doch noch darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Veröffentlichung der Jahresergebnisse rief auch die Analysten auf den Plan. So bestätigten die Analysten von Goldman Sachs ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 71 Euro. Anderer Meinung ist man hingegen im Hause Bernstein Research. Die Analysten senkten das Kursziel für Mercedes-Benz von 66 Euro auf 61 Euro. Das Votum lautet unverändert „market-perform“. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
