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Steht die Aktie vor einer Zwischenrallye? 05.04.2026, 08:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Mercedes-Benz: Steht die Aktie vor einer Zwischenrallye?
© Bild: istockphoto.com/Ben1183
Den Aktien steht ein heißer April bevor. Nicht nur die aktuelle Situation im Nahen und Mittleren Osten könnte in den nächsten Tagen und Wochen für weitere Verwerfungen sorgen. Die neue Berichtssaison läuft an und nicht zuletzt startet auch die Dividendensaison. Vor allem dividendenstarke Aktien stehen hierbei im Fokus. Gern installiert sich wenige Tage vor der Dividendenausschüttung bei diesen eine Zwischenrallye. Die Liste potenzieller Kandidaten ist auch im Dax lang. Nicht zuletzt dürfte die Aktie des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz im Fokus der Dividendenjäger stehen.
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Name Aktuell Diff. Börse
Mercedes-Benz Group 60,94 USD -0,52 % Nasdaq OTC
DAX 23.199,08 PKT -0,45 % Ariva Indikation

Mercedes-Benz - Steht die Aktie vor einer Zwischenrallye?

Im Rahmen der Veröffentlichung der Finanzergebnisse für 2025 gab Mercedes-Benz bekannt, auf der Hauptversammlung am 16. April eine Dividende in Höhe von 3,50 Euro vorzuschlagen. Damit liegt das Niveau zwar deutlich unter den 4,30 Euro, die der Autobauer für das Jahr 2024 ausschüttete, doch angesichts moderater Aktienkurse (aktuell 53 Euro) ergibt sich dennoch eine stattliche Dividendenrendite von etwa 6,6 Prozent. Der nahende Termin der Hauptversammlung könnte den einen oder anderen dividendenaffinen Marktakteur nun dazu veranlassen, genauer hinzusehen.

Chartanalyse

Aus charttechnischer Sicht ist die Mercedes-Benz-Aktie (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) nach dem Rücksetzer unter die 55 Euro in Bedrängnis geraten. Mit dem Rücksetzer unter die 55 Euro gingen auf Schlag Aufwärtstrend (rot dargestellt), Horizontalunterstützung sowie 200-Tage-Linie verloren. Somit war der Bruch der 55 Euro ein Fiasko. Gleichzeitig eröffnete sich der Mercedes-Benz-Aktie damit weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 50 Euro. Dieses wurde im Anschluss auch komplett abgerufen.

Die zuletzt zu beobachtende Erholung sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Aktie noch immer angeschlagen ist. Erst ein signifikanter Vorstoß über die 55 Euro würde die Lage stabilisieren und der Aktie Luft verschaffen. Solange dieser Fall nicht eintritt, ist der Erholungsversuch mit Vorsicht zu genießen. Sollte es unter die 50 Euro gehen, wäre Obacht geboten. Gleichzeitig müsste mit weiteren Abgaben gerechnet werden. Auch ein Test der 45 Euro wäre dann nicht auszuschließen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research haben Mercedes-Benz auf „market-perform“ belassen. Gleichzeitig bestätigte sie das Kursziel für die Aktie in Höhe von 61 Euro. Die Analysten der DZ Bank bestätigten ihr Votum „kaufen“ für Mercedes-Benz. Allerdings senkten sie den fairen Wert für die Aktie von 64 Euro auf 60 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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