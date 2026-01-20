Gold-Rally ohne Ende?
Diese 1-Mio.-Unzen-Story in Westafrika könnte der nächste Hebel auf den Boom sein
Anzeige
Mercedes-Benz stürzt ab

Trumps Zoll-Hammer trifft hart 20.01.2026, 16:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Mercedes
© Symbolbild von Ambitious Studio* | Rick Barrett auf Unsplash
Donald Trumps geplante US-Strafzölle auf europäische Importe haben die Aktienkurse deutscher Autobauer stark einbrechen lassen. Besonders Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW und Porsche gerieten unter Druck, da die neuen Abgaben massive Auswirkungen auf Margen und Wettbewerbsfähigkeit hätten. Trotz der Krise treibt Mercedes seine E-Mobilitätsstrategie voran und kündigt Produktionsverlagerungen sowie neue Modelle an.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Mercedes-Benz Group 56,87 EUR -0,66 % Tradegate

Handelsdruck statt Aufbruch: Warum Autowerte massiv einbrechen

Die Mercedes-Benz-Aktie verlor zum Wochenstart kräftig an Boden - ein Minus von 2,4 Prozent drückte den Kurs auf 57,44 Euro. Auslöser war einmal mehr die US-Politik: Donald Trump kündigte neue Strafzölle auf europäische Produkte an, die insbesondere die deutsche Automobilbranche hart treffen dürften.

Trumps Zollhammer: Ein politisches Signal mit wirtschaftlichen Folgen

Konkret plant der ehemalige US-Präsident ab dem 1. Februar einen zusätzlichen Zoll von 10 Prozent auf Importe aus mehreren europäischen Ländern - darunter Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Niederlande. Ab Juni soll dieser Satz sogar auf 25 Prozent steigen. Die offizielle Begründung fällt bizarr aus: Die Zölle sollen solange gelten, bis ein "vollständiger und umfassender Kauf Grönlands" durch die USA verhandelt ist.

Die Märkte reagierten prompt: Neben Mercedes gaben auch BMW (-3,3 %), Volkswagen (-2,8 %) und Porsche SE (-3,7 %) deutlich nach. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts rutschte auf den tiefsten Stand seit Oktober.

Analysten warnen: Porsche und VW unter besonderem Druck

Branchenkenner zeigen sich alarmiert. "Das diskutierte Ausmaß würde die Margen der europäischen Erstausrüster erheblich belasten", erklärte Henning Cosman von Barclays. Besonders Porsche AG und Volkswagen stünden unter Druck - erst danach folgen Mercedes-Benz und BMW. Auch Citigroup-Analyst Harald Hendrikse findet deutliche Worte: "Es ist schwer vorstellbar, dass 2026 schlechter hätte beginnen können."

Die Sorgen um Gewinne und Wettbewerbsfähigkeit in den USA treffen eine Branche, die ohnehin mit Transformation, Lieferkettenproblemen und hohem Investitionsdruck kämpft.

Produktion im Umbruch - trotz politischem Gegenwind

Ungeachtet der Turbulenzen kündigte Mercedes-Chef Ola Källenius Veränderungen in der Produktionsplanung an. Das SUV-Modell GLC, dessen US-Fertigung ursprünglich für 2026 im Werk Tuscaloosa vorgesehen war, soll nun "etwas später als 2027" anlaufen - dann allerdings in einer neuen Modellgeneration und vollelektrisch.

Källenius betonte, dies sei keine direkte Reaktion auf die angedrohten Zölle: "Wir treffen Investitionsentscheidungen für Jahrzehnte und nicht als schnelle Reaktionen auf politische Veränderungen." Mercedes wolle Fahrzeuge für den US-Markt künftig vor Ort produzieren, die deutsche Fertigung bleibe erhalten.

Gleichzeitig startet das Werk Kecskemét in Ungarn mit der Serienproduktion des elektrischen GLB. Dort sollen künftig bis zu 350.000 Fahrzeuge jährlich vom Band laufen. Auch Ungarns Außenminister Péter Szijjártó war bei der Produktionsaufnahme vor Ort - ein symbolträchtiger Moment für die Elektromobilitätsstrategie des Konzerns.

Dennoch: Die Zollpläne werfen einen Schatten über die gesamte Branche. Ob es sich um ernsthafte Maßnahmen handelt oder Trumps Grönland-Ansage lediglich politisches Druckmittel ist, bleibt offen. An den Börsen jedoch sorgt das Szenario schon jetzt für eines - hohe Unsicherheit und zunehmende Volatilität bei Autowerten.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
ME0ZJJ
Ask: 0,99
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN1A9K ME0ZJJ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump schiebt Goldrallye kräftig an: Newmont Corp. – Aktie bricht aus. Das sind die nächsten Ziele Hauptdiskussion
2 Klingbeil: Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben Hauptdiskussion
3 Aktivisten verifizieren fast 4.000 Tote bei Iran-Protesten Hauptdiskussion
4 Bericht: Bis zu 18.000 Tote nach Protesten im Iran Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Showdown im Grönland-Konflikt? Dänen treten in Washington an Hauptdiskussion
6 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
7 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Ströer überrascht: CEO Schmalzl kündigt Rückzug an

17:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Commerzbank taumelt: Grönland-Plan lässt Aktie fallen

16:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax völlig von der Rolle. Könnte brenzlig werden: SAP – Das hä…

13:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nun die 5.000 USD? Gold setzt gewaltige Rallye fort: Barrick, …

13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tage der Entscheidung: Kann die Hensoldt-Aktie das Kursdrama noch …

11:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gerichtssignal löst Kurssprung aus – Hoffnung auf juristische …

Gestern 18:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP-Aktie unter Druck, überraschend starke Zahlen als …

Gestern 18:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Analystin sieht Chancen: Barclays bleibt bei Airbus SE …

Gestern 18:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer