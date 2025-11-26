Kupfer-Superzyklus voraus:
Dieses Kupfer-Silber-Projekt in Nevada wird jetzt zum echten Investmentcase
Meta plant ab 2027 verstärkt auf KI-Chips von Alphabet zu setzen und sich damit strategisch von Nvidia unabhängiger zu machen. Der potenzielle Milliarden-Deal könnte den Markt für KI-Beschleuniger massiv verändern und die Konkurrenz zwischen den Tech-Giganten verschärfen. Gleichzeitig sieht sich Meta weltweit zunehmender regulatorischer Kontrolle gegenüber – mit Untersuchungen in Italien und Einschränkungen in Singapur, während in der EU eine Entlastung erfolgt.
Strategiewechsel im Silicon Valley: Meta setzt auf Alphabets KI-Chips

Während sich viele große Technologiekonzerne derzeit schwer tun, sorgt Meta mit einem potenziell richtungsweisenden Schritt für Aufmerksamkeit. Laut einem Bericht von „The Information“ plant der Konzern, ab dem Jahr 2027 massiv in die Tensor Processing Units (TPUs) von Alphabet zu investieren. Diese Chips sind speziell auf maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz ausgerichtet – exakt die Bereiche, in denen Meta seine Aktivitäten zuletzt massiv ausgeweitet hat.

Die Gespräche zwischen den beiden Tech-Riesen laufen demnach bereits, und das geplante Volumen lässt aufhorchen: Es geht um einen milliardenschweren Chip-Deal, der Meta nicht nur Zugang zu alternativer Hochleistungshardware verschaffen würde, sondern auch strategische Unabhängigkeit. Denn bislang setzt Meta stark auf Nvidia – doch deren Chips sind derart gefragt, dass Lieferengpässe den weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur ausbremsen könnten.

Nvidia unter Druck: Der Markt reagiert prompt

Sollte der Deal zustande kommen, wäre das nicht nur ein Prestigegewinn für Alphabet, sondern ein Warnsignal für Nvidia. Die Börse hat bereits eine erste Einschätzung abgegeben: Am Dienstag legte die Meta-Aktie um deutliche 3,8 Prozent zu, während Nvidia-Papiere mit einem Minus von fast drei Prozent das Schlusslicht im Dow Jones bildeten. Anleger rechnen offensichtlich mit verschärftem Wettbewerb im extrem profitablen Markt für KI-Beschleuniger.

Alphabet könnte damit erstmals zu einem ernstzunehmenden Mitbewerber im Chipsegment werden – ein Bereich, der bislang fest in der Hand von Nvidia war. Sollte Meta langfristig auf TPUs setzen, könnte das nicht nur deren Marktanteile verändern, sondern auch weitere Großkunden zu einem Strategiewechsel bewegen.

Politischer Gegenwind: Meta gerät weltweit unter Beobachtung

Neben den positiven Aussichten im Technologiegeschäft sieht sich Meta aber auch erneut regulatorischen Herausforderungen gegenüber. In Italien hat die Wettbewerbsbehörde ihre Untersuchungen gegen das Unternehmen ausgeweitet. Hintergrund sind die am 15. Oktober eingeführten Bedingungen für die WhatsApp Business Solution sowie die Einbindung von Meta AI-Funktionen. Die Behörde prüft, ob Meta durch diese Änderungen seine marktbeherrschende Stellung missbraucht und den Zugang für konkurrierende KI-Chatbots einschränkt.

Auch international steht Meta unter Druck: In Singapur wurde am Dienstag eine Blockade gegen die Meta- und TikTok-Konten eines australischen Bürgers verhängt. Der Vorwurf: Verbreitung radikalisierender Inhalte. Die Maßnahme beruft sich auf das im Februar 2024 in Kraft getretene Gesetz gegen Online-Kriminalität, den Online Criminal Harms Act.

Entlastung könnte dagegen aus Brüssel kommen: Die EU-Staaten einigten sich in der Debatte um die sogenannte „Chatkontrolle“ darauf, dass Anbieter wie WhatsApp nicht verpflichtend zur automatischen Durchleuchtung privater Nachrichten auf kinderpornografisches Material gezwungen werden. Stattdessen setzt man auf eine freiwillige Regelung – ein Schritt, der Meta zumindest auf europäischer Ebene kurzfristig den regulatorischen Druck nimmt.

Bn-Redaktion/aw
