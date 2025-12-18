+15 % an einem Tag:
Dieser Ausbruch hat gerade erst begonnen
Anzeige
Micron Technology mit Knaller-Zahlen

Aktie hebt ab! Wie geht’s weiter? 18.12.2025, 11:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Micron Technology mit Knaller-Zahlen: Aktie hebt ab! Wie geht’s weiter?
© Foto von Edvin Richardson auf Pexels
Bereits die Zahlen der letzten beiden Quartale wussten zu überzeugen. Die Erwartungshaltung der Marktakteure war dementsprechend hoch. Wie verlief der Start ins neue Fiskaljahr?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Micron Technology 211,73 EUR +4,27 % Lang & Schwarz

Um es kurz vorwegzunehmen: Micron wusste auch dieses Mal zu überzeugen und lieferte dem Markt ein überzeugendes Zahlenwerk. Die Aktie reagierte im nachbörslichen Handel mit einem kräftigen Kursanstieg. Schauen wir uns einmal das Zahlenwerk genauer an. 

Micron Technology mit bärenstarken Zahlen für das 1. Quartal 2026

Micron Technology berichtete über die Entwicklung des 1. Quartals (3-Monats-Zeitraum zum 27. November 2025) des Geschäftsjahres 2026. Micron Technology vermeldete gegenüber dem 1. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 28. November 2024) des Geschäftsjahres 2025 einen kräftigen Umsatzsprung. Das Unternehmen gab den Umsatz mit 13,643 Mrd. US-Dollar an, nach 8,709 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Micron pulverisierte damit die eigene Prognose (12,2 Mrd. US-Dollar bis 12,8 Mrd. US-Dollar). Entsprechend positiv kam die Umsatzentwicklung an der Börse an.

Micron Technology vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum zudem einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 5,240 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS (earnings per share) in Höhe von 4,60 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum belief sich der Gewinn auf 1,870 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,67 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) veröffentlichte Micron Technology einen Gewinn in Höhe von 5,482 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 4,78 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 2,037 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,79 US-Dollar) im 1. Quartal des Fiskaljahres 2025.

Micron Technology Aktienanalyse

Starker Ausblick auf das 2. Quartal 2026 

Ein starker Ausblick rundete den Quartalsbericht ab und „verzückte“ die Marktakteure. Micron erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz in einer Spanne von 18,3 Mrd. US-Dollar bis 19,1 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird mit 8,19 US-Dollar +/- 0,20 US-Dollar prognostiziert, das EPS (non-GAAP) mit 8,42 US-Dollar +/- 0,20 US-Dollar. 

Aktie muss die Vorgaben nun nutzen

Die Zahlen und nicht zuletzt der Ausblick verhalfen der Aktie zu einem nachbörslichen Lauf. Micron Technology (WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker-Symbol: MTE) setzt den markanten Widerstandsbereich von 250 US-Dollar / 265 US-Dollar unter Druck. Die Aufgabenstellung ist klar definiert – ein Ausbruch über die 265 US-Dollar muss her, um das Chartbild zu klären; auch vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Formation eines ansteigenden Dreiecks (orange dargestellt). Diese Formationen sind aus bullischer Sicht nicht gern gesehen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 216 US-Dollar begrenzt.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ2H8H
Ask: 4,78
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ2H8H. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Feiertage an Wochenenden: Debatte über Ersatz in der Woche Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Merz: 'Wir sind kein Spielball von Großmächten' Hauptdiskussion
3 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
4 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
5 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
7 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
BP tauscht die Führung: Der Markt reagiert nervös

11:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Die 24.000 wanken bedenklich: Münchener Rück – Noch kein…

11:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ford stoppt Milliardenpläne: Warum Elektro jetzt zurücksteht

Gestern 20:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pfizer: Gedämpfte Prognose, stabile Dividende

Gestern 20:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Euphorie verblasst nach Kurssprung bei DroneShield: DroneShield-…

Gestern 15:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber machen weiter Dampf: Diese Gold-Silberaktie könnte …

Gestern 13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Das wird wohl in 2025 nichts mehr: Allianz – Zum …

Gestern 12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Jetzt wird es spektakulär! Vestas im Aufwind. Die nächsten …

Gestern 11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer