Micron Technology mit starken Zahlen: Wie geht’s für die Aktie weiter?

24.09.2025, 09:14 Uhr

Bereits die im Juni veröffentlichten Finanzergebnisse für das 3. Quartal wussten zu überzeugen. Entsprechend hoch waren die Erwartungen der Marktakteure hinsichtlich der Zahlen für das 4. Quartal des Fiskaljahres 2025. Gestern war es dann soweit.
Der Technologiekonzern präsentierte die frischen Quartalsergebnisse und gab einen Ausblick auf das 1. Quartal 2026. Obgleich sowohl Zahlen als auch Ausblick zu gefallen wussten, blieb eine markante Kursreaktion der Micron-Aktie im nachbörslichen Handel zunächst aus. Schauen wir uns einmal das Zahlenwerk genauer an. 

Micron Technology mit exzellenten Zahlen für das 4. Quartal 2025

Micron Technology berichtete über die Entwicklung des 4. Quartals (3-Monats-Zeitraum zum 28. August 2025) des Geschäftsjahres 2025. Micron Technology vermeldete gegenüber dem 4. Quartal 2024 einen kräftigen Umsatzsprung. Das Unternehmen gab den Umsatz mit 11,315     Mrd. US-Dollar an, nach 7,750 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Micron übertraf damit die eigene Prognose (10,4 Mrd. US-Dollar bis 11,0 Mrd. US-Dollar) deutlich und konnte auch an der Börse mit dem rasanten Wachstum punkten

Micron Technology veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum zudem einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 3,201 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS (earnings per share) in Höhe von 2,83 US-Dollar. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum wurde ein Gewinn in Höhe von „nur“ 0,887 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,79 US-Dollar) vermeldet. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) veröffentlichte Micron Technology einen Gewinn in Höhe von 3,469 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 3,03 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 1,342 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,18 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum. 

Micron Technology Aktienchart

Starker Ausblick auf das 1. Quartal 2026 

Starke Quartalszahlen sind nicht sonderlich viel wert, wenn der Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht. Und so schaute der Markt auch ganz genau auf den Ausblick. Doch auch der wusste zu überzeugen. Micron erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz in einer Spanne von 12,2 Mrd. US-Dollar bis 12,8 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird mit 3,56 US-Dollar +/- 0,15 US-Dollar prognostiziert, das EPS (non-GAAP) mit 3,75 US-Dollar +/- 0,15 US-Dollar. 

Aktie reagiert zunächst zurückhaltend auf die Zahlen

Wer sich nach den starken Zahlen und dem starken Ausblick eine deutliche Aufwärtsreaktion der Aktie (WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker-Symbol: MTE) erwartet hatte, wurde zunächst enttäuscht. Allerdings ging bei der Aktie im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung bereits die Post ab. Seit Anfang September legte Micron von 120 US-Dollar auf über 160 US-Dollar zu. Eine gewisse Erwartungshaltung wurde über die Rallye eingepreist. Ob des exponierten Kursniveaus ist mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Im besten Fall bleiben diese, sollten sie eintreten, eng begrenzt. Ein Rücksetzer unter die 129 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
