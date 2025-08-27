Über 89 % Kurspotenzial:
PayPal-Aktie stuerzt ab – Sicherheitspanne loest Zahlungsschock aus 27.08.2025, 15:00 Uhr

Milliarden-Zahlungen eingefroren – Banken greifen durch: PayPal-Aktie stuerzt ab – Sicherheitspanne loest Zahlungsschock aus
© Symbolbild von Paypal
Eine technische Panne mit enormer Tragweite bringt den Zahlungsriesen PayPal unter Druck. Deutsche Banken haben Lastschriften in zweistelliger Milliardenhoehe gestoppt – mit direkten Folgen fuer den Aktienkurs.
Milliardenschaden – Banken frieren Zahlungen ein

Nach Berichten der Sueddeutschen Zeitung und des Manager Magazins ist bei PayPal das System zur Betrugserkennung ausgefallen. In der Folge blockierten Banken wie die Bayerische Landesbank und DZ Bank Lastschriften im zweistelligen Milliardenbereich. Betroffen waren Transaktionen, bei denen PayPal Geld vom Konto der Kunden eingezogen hatte, etwa fuer Onlineeinkauefe. Die Dimension des Eingriffs ist beispiellos. Nutzer meldeten in sozialen Medien massenhaft abgelehnte Zahlungen. Die Bayerische Landesbank sprach allein von rund vier Milliarden Euro.

Boerse reagiert – Aktie unter Druck

Die PayPal-Aktie verlor im vorboerslichen Handel mehr als zwei Prozent. Der Vorfall trifft das Unternehmen in einer Phase struktureller Unsicherheit. Zwar legte PayPal im zweiten Quartal starke Zahlen vor und hob die Prognose an – doch das Wachstum im Kerngeschaeft bleibt hinter den Erwartungen zurueck. Zunehmender Druck durch Apple Pay und stagnierendes Nutzerwachstum belasten die Stimmung. Analysten zeigen sich angesichts des Reputationsschadens besorgt, zumal das Vertrauen in die technische Zuverlaessigkeit essenziell ist.

Vertrauen erschuettert – neue Unsicherheiten im Fintech-Sektor

Der Vorfall koennte weitreichende Folgen fuer die gesamte Branche haben. Auch Wettbewerber wie Adyen, Block oder Klarna geraten durch die Diskussion um Sicherheitsstandards unter Beobachtung. In einem hochautomatisierten Umfeld wirken Pannen wie diese besonders gravierend. Zudem stellt sich die Frage, ob PayPal sein Image als verlaesslicher Zahlungsanbieter kurzfristig reparieren kann – oder ob langfristiger Reputationsverlust droht.

Bn-Redaktion/jh

