Anzeige
+++>>> Durchbruch: Kutcho Copper hat DAS Signal gesendet <<<+++
Milliardenpoker

Aktie unter Schock: Kommt jetzt der Absturz oder die explosive Wende bei Amazon? 10.02.2026, 16:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Milliardenpoker: Aktie unter Schock: Kommt jetzt der Absturz oder die explosive Wende bei Amazon?
© Foto von BoliviaInteligente auf Unsplash
Amazon sorgt mit einer überraschend aggressiven Investitionsstrategie für Unruhe an den Finanzmärkten. Der geplante Ausbau der KI-Infrastruktur fällt deutlich größer aus als erwartet und stellt Anleger vor die Frage, ob sich die hohen Ausgaben kurzfristig auszahlen oder den Druck auf die Aktie weiter erhöhen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 267,10 EUR -2,05 % Baader Bank
Amazon 176,56 EUR +0,63 % Baader Bank

Massive Investitionsoffensive übertrifft Erwartungen
Amazon treibt den Ausbau seiner KI-Infrastruktur mit ungewöhnlicher Wucht voran. Für 2026 sollen die Investitionen um rund 50 Prozent auf 200 Milliarden Dollar steigen. Geplant sind neue Rechenzentren sowie Ausgaben für KI-Chips und Kommunikationssatelliten, wie Konzernchef Andy Jassy ankündigte. Analysten hatten lediglich mit knapp 145 Milliarden Dollar gerechnet. Die Dimension erinnerte Anleger an frühere Investitionsschocks bei Alphabet und sorgte umgehend für Nervosität an den Märkten.

AWS als Gewinnmotor – doch der Markt bleibt skeptisch
Die Cloud-Tochter Amazon Web Services (AWS) erwirtschaftet zwar nur 15 bis 20 Prozent des Konzernumsatzes, steuert aber rund 60 Prozent zum Betriebsgewinn bei. Im vierten Quartal gingen Systeme mit insgesamt einer halben Million Trainium2-Chips in Betrieb, die vor allem vom KI-Entwickler Anthropic genutzt werden, an dem Amazon beteiligt ist. Parallel entsteht mit Leo ein eigenes Satellitennetz als Konkurrenz zu Starlink. Trotz eines Umsatzanstiegs von 14 Prozent auf 213,4 Milliarden Dollar und eines AWS-Wachstums von 24 Prozent reagierte der Markt empfindlich: Die Amazon-Aktie fiel nachbörslich zeitweise um bis zu 11 Prozent. 

Darüber diskutieren die Nutzer
Unsere Nutzer diskutieren intensiv über die zuletzt schwache Kursentwicklung der Amazon-Aktie. Ein Teil der Beiträge ist von Verunsicherung geprägt, da der erhoffte Aufschwung bislang ausbleibt und eine nachhaltige Erholung auf sich warten lässt. Andere Stimmen zeigen sich hingegen optimistischer und sehen trotz der jüngsten Verluste Chancen auf eine Gegenbewegung. Kontrovers bewertet werden besonders pessimistische Einschätzungen, die von mehreren Kommentatoren als provokativ oder wenig fundiert eingeordnet werden. Einigkeit besteht darüber, dass dem Markt derzeit positive Impulse fehlen. Diskutieren Sie jetzt mit!

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM6GAH
Ask: 6,04
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN2VFR MM6GAH. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
2 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
5 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Social-Media-Sucht: Große Werbekampagne vor dem Prozess

17:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Absturz: Stehen Softwareaktien vor dem Comeback?

17:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ETF Schwergewichte: Fondsboom auf neuem Höchststand: Milliarden …

17:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

22 Milliarden Schulden: Kein Geld mehr für BP-Aktionäre?

16:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI treibt Rekorde, doch TSMC bleibt vorsichtig: TSMC-Aktie im KI-…

13:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Fantasie trifft Kapitalmarkt: Alphabet greift tief in den …

12:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Juristische Offensive aus China sorgt für Bewegung bei …

12:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax mit bärenstarker Vorstellung: Deutsche Telekom forciert …

11:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer