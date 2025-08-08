Munich Re unter Druck – Preisschwäche im Kerngeschäft dämpft Umsatz, Gewinnziel bleibt stabil: Munich Re schockt mit Umsatzdämpfer – bleibt aber beim Gewinn auf Kurs

Munich Re unter Druck – Preisschwäche im Kerngeschäft dämpft Umsatz, Gewinnziel bleibt stabil

Trotz Rekordgewinn im Juli muss Munich Re die Umsatzprognose für 2025 überraschend senken. Preisdruck und rückläufiges Geschäft im Rückversicherungssegment treffen den Konzern spürbar.
Umsatzeinbruch trotz starker Bilanz

Der weltweit führende Rückversicherer rechnet für das kommende Jahr nur noch mit einem Gruppenumsatz von 62 Milliarden Euro statt der bislang anvisierten 64 Milliarden. Besonders deutlich fällt der Rückgang im Kerngeschäft aus: Die Reinsurance-Sparte wird mit 40 Milliarden Euro statt zuvor 42 Milliarden taxiert. Hintergrund sind schwächere Preise, die im Juli-Vertrag um rund zweieinhalb Prozent nachgaben, sowie ein rückläufiges Volumen bei den Vertragsverlängerungen.

Dennoch hält Munich Re an seinem Gewinnziel fest. Der Konzern peilt weiterhin einen Jahresüberschuss von sechs Milliarden Euro an – und stützt sich dabei auf ein starkes erstes Halbjahr. Allein im zweiten Quartal lag der Nettogewinn mit rund 2,1 Milliarden Euro deutlich über den Erwartungen. Für das erste Halbjahr summiert sich der Überschuss auf rund 3,2 Milliarden Euro.

Anleger reagieren nervös – Aktie rutscht ab

Die Börse quittierte die gesenkte Umsatzprognose prompt mit Kursverlusten. Die Aktie der Munich Re verlor nach Bekanntwerden der neuen Zahlen rund drei Prozent. Der Markt wertet die Preisschwäche im Rückversicherungsgeschäft als Warnsignal – denn anhaltender Margendruck könnte mittelfristig auch auf die Ertragslage durchschlagen. Gleichwohl sendet das Festhalten am Gewinnziel ein klares Signal: Die Ergebnisqualität bleibt hoch, und Munich Re zeigt sich operativ widerstandsfähig.

Wettbewerbsdruck in der Branche spitzt sich zu

Die Herausforderungen für Munich Re sind kein Einzelfall. Auch andere Rückversicherer wie Swiss Re oder Hannover Rück kämpfen mit zunehmendem Wettbewerb, sinkenden Preisen und stagnierendem Neugeschäft. Besonders im Bereich Schaden-Unfall-Versicherung lastet der Druck auf den Margen. Munich Re profitiert allerdings von einer breiten Aufstellung: Kapitalanlageerträge und das Geschäftsfeld Leben und Gesundheit liefern wichtige Stabilisatoren – ebenso wie die Erstversicherungstochter Ergo.

Was kommt nach dem Rekordjahr

Ob Munich Re trotz des Umsatzrückgangs die Gewinnmarke von sechs Milliarden Euro knackt, bleibt offen. Entscheidend wird sein, ob der Konzern weitere Impulse aus Kapitalanlagen und margenträchtigen Nischen heben kann – oder ob der Gegenwind im Kerngeschäft stärker wird als erwartet.

Bn-Redaktion/jh
