Nach dem Abverkauf

Sind das bei Nordex bereits Kaufkurse? 24.11.2025, 11:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nach dem Abverkauf: Sind das bei Nordex bereits Kaufkurse?
© Bild von Markus Distelrath auf Pixabay
Die letzten Handelstage waren bei der Nordex-Aktie von einer ausgeprägten Kursschwäche gekennzeichnet. Nach der furiosen Rallye, die Mitte November im Bereich von 28,3 Euro ihr vorläufiges Ende fand, kamen Gewinnmitnahmen auf. Nach dem überaus schwachen Wochenausklang – angesichts eines deutlichen Tagesminus von über 4 Prozent im Freitagshandel kann man bereits von einem kleinen Ausverkauf sprechen – stellt sich zwangsläufig die Frage, ob es sich mittlerweile um Kaufkurse handelt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Nordex 25,61 EUR -0,23 % Baader Bank

Nach dem Abverkauf - Sind das bei Nordex bereits Kaufkurse?

Unsere letzte Kommentierung zur Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) überschrieben wir an dieser Stelle am 16. November mit „Droht der Rallye ein abruptes Ende? Nordex auf dem Prüfstand“. Damals kennzeichneten bereits erste Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen, doch die Aktie war mit einem Kurs von 27 Euro noch in Reichweite zu den 52-Wochen-Hochs. 

In der abgelaufenen Handelswoche verstärkte sich jedoch die Schwäche; vor allem am Freitag krachte es gewaltig. Das lässt für die kommenden Handelstage nicht viel Gutes erwarten. Schauen wir uns die charttechnische Verfassung der Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers einmal genauer an. 

Nordex Aktien

Der obere Chart zeigt deutlich, dass die Aktie droht, in eine ausgewachsene Korrektur zu kippen. Das Thema Top-Bildung ist aktueller denn je. Mit großen Schritten näherte sich die Nordex-Akite zuletzt der wichtigen Unterstützungszone 25,0 Euro / 24,5 Euro.

Ein Rücksetzer unter die 24,5 Euro wäre aus charttechnischer Sicht ein massives Warnsignal. Gleichzeitig würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 22,5 Euro eröffnen. 

Unter fundamentalen Aspekten bleibt es dabei: Nordex strotzt vor Stärke. Das zeigten nicht zuletzt die Zahlen zum 3. Quartal 2025. Zudem versteht es das Unternehmen den positiven Newsflow am Laufen zu halten. Auch in den letzten Tagen vermeldete Nordex diverse Auftragseingänge.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten kürzlich ein weiteres Mal ihr Votum „buy“ für Nordex. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 31 Euro.

Zusammengefasst

Trotz eines positiven Newsflows will es Nordex bislang nicht gelingen, der Korrektur Einhalt zu gebieten. Die aktuelle charttechnische Konstellation lässt einen Test der wichtigen Unterstützungszone 25,0 Euro / 24,5 Euro vermuten. Solange sich der Rücksetzer oberhalb von 24,5 Euro abspielt, ist alles im grünen Bereich. Anderenfalls müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 22,5 Euro sowie einer fortschreitenden Top-Bildung gerechnet werden. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, bedarf es eines Vorstoßes über die 28,3 Euro. Kurzum. Eine neues 52-Wochen-Hoch muss her.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM858F
Ask: 1,45
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MM851W
Ask: 3,61
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM858F MM851W. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
2 Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt Hauptdiskussion
3 Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben Hauptdiskussion
4 Klingbeil an USA: Nicht über Köpfe der Ukrainer verhandeln Hauptdiskussion
5 BYD vor dem Neustart: Was steckt hinter dem Druck? Hauptdiskussion
6 Bundesrat macht Weg frei für Entlastung bei Energiepreisen Hauptdiskussion
7 Dax schöpft hinsichtlich Jahresendrallye Hoffnung: Infineon – Ist das endlich die Trendwende? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Börsenstimmung kippt bei Rüstungswerten nach Analystenalarm: TKMS …

12:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Post in der Krise: Beschwerden auf Rekordhoch

Gestern 15:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis: Nervöse Märkte vor dem 10. Dezember

Gestern 15:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Die neue Handelswoche hat es in sich: Commerzbank – …

Gestern 9:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft …

Gestern 8:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lufthansa‑Pilotenstreit spitzt sich vor Börsenrelevanz zu

Samstag 17:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pharmamarkt elektrisiert, Eli Lilly durchbricht historische …

Samstag 16:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rückkauf beschlossene Sache, Anleger schauen genauer auf die …

Samstag 15:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer