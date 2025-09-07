Anzeige
Nach dem Kursrutsch

Sind das bei Infineon schon wieder Kaufkurse? 07.09.2025, 08:28 Uhr

Nach dem Kursrutsch: Sind das bei Infineon schon wieder Kaufkurse?
© Bild: istockphoto.com/FinkAvenue
Für die Infineon-Aktie kam es in den letzten Handelstagen knüppeldick. Die Aktie des Hableiterherstellers verzeichnete kräftige Abgaben und steuert nunmehr auf entscheidende Handelstage zu. Die zentrale Frage lautet dabei: Gelingt es der Aktie, das Chartbild zu stabilisieren und womöglich eine Trendwende einzuleiten oder wird sie weiter nach unten durchgereicht? Beide Szenarien sind im Rennen.
Sind das bei Infineon schon wieder Kaufkurse?

Unsere letzte Kommentierung zur Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) überschrieben wir am 30. August an dieser Stelle mit „Rücksetzer zur Unzeit“. Die Aktie vermochte es damals nicht, den Widerstandsbereich um 37 Euro / 37,5 Euro aufzubrechen und sich so den Weg in Richtung des Doppeltops bei 39 Euro zu ebnen. Stattdessen rückte der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 35 Euro in den Fokus. Eine wichtige Horizontalunterstützung und der steile Aufwärtstrend (rot dargestellt) bildeten in diesem Bereich eine Kreuzunterstützung. Dass die 200-Tage-Line knapp darunter verlief, erhöhte die Brisanz der Situation.

Mittlerweile sind ein paar Handelstage ins Land gegangen und das Chartbild von Infineon hat sich massiv eingetrübt. Der Druck auf die 35er Unterstützung war zu groß. Sie gab nach.

Aktienanalyse im Chart

Die Abwärtsbewegung nahm Fahrt auf. Nach dem Verlust der Unterstützung von 35 Euro wurde die 200-Tage-Linie bärisch gekreuzt. Auch die nächste wichtige Horizontalunterstützung von 32,5 Euro vermochte es nicht, der Abwärtsdynamik etwas entgegenzusetzen und gab nach. Damit rücken nun die 30 Euro in den Fokus. Die 30 Euro haben neben ihrer technischen Bedeutung auch eine psychologische. Ein Rücksetzer sollte daher unter allen Umständen vermieden werden. Sollte es dennoch hierzu kommen, müsste mit weiteren Abgaben gerechnet werden. Ein mögliches Bewegungsziel für Infineon liegt dabei im Bereich von 27,5 Euro. Es müsste allerdings auch über eine Bewegung in Richtung April-Tief, das damals bei etwas mehr als 23 Euro ausgebildet wurde, diskutiert werden. Hingegen gilt: Um das Chartbild nachhaltig zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 35 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen die Infineon-Aktie mit „neutral“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 39,2 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten indes ihr Votum „buy“ für Infineon und das Kursziel von 44 Euro für die Aktie.

Bn-Redaktion/mt
