US-Inflationsdaten stützen Dax: Infineon mit Rücksetzer zur Unzeit

Dem Dax stand gestern ein schwieriger Wochenausklang ins Haus, doch die am Freitagnachmittag veröffentlichten US-Inflationsdaten „stützten“ den Dax zumindest ein wenig. Nach den veröffentlichten PCE-Daten blühten die Zinssenkungsfantasien wieder auf, blieben die Daten doch im Rahmen der Erwartungen. Am 17. September wird die US-Notenbank ihre erste Leitzinsentscheidung nach der Sommerpause bekanntgeben. Man darf gespannt sein, ob die Fed die Wünsche des Marktes erfüllen und die Leitzinsen senken wird. Der nahende Beginn des Septembers mag für Unbehagen sorgen, gehört der doch bekanntlich nicht unbedingt zu den statistisch besten Börsenmonaten eines Jahres, doch auch im September werden sich Chancen bieten.
Eine aus charttechnischer Sicht große Chance hatte die Infineon-Aktie kürzlich. Die Anfang August vorgelegten Quartalszahlen wussten durchaus zu gefallen. Die Aktie baute im Anschluss zunächst Momentum auf.

Infineon mit Rücksetzer zur Unzeit

Das Handelsgeschehen in der Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) wird seit geraumer Zeit vom markanten Widerstandsbereich um 39 Euro dominiert. Hier hat sich eine veritable Doppeltopformation etabliert, die über dem Kursverlauf thront. Wenn man so will, bewegt sich Infineon aktuell im Schatten dieses imposanten Doppeltops.

Aktienanalyse im Chart

Nach der Zahlenveröffentlichung von Anfang August ging es für die Infineon-Aktie noch einmal deutlich nach oben. Im besten Fall wäre es zu einem Ausbruch über die 39 Euro gekommen, doch bereits im Bereich von 37,5 Euro war es mit der Herrlichkeit vorbei. Die Aktie drehte nach unten ab und kam nun im gestrigen Freitagshandel deutlicher unter die Räder.

Für Infineon muss es nun darum gehen, dass der Rücksetzer nicht allzu viel Momentum entwickelt. Im besten Fall bleibt er auf 35 Euro begrenzt. Sollte es für die Aktie darunter gehen, könnte es noch einmal eng werden. In diesem Fall müsste mit einer weiteren Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 32,5 Euro gerechnet werden. Entlastung muss also her. Ein Vorstoß über die 37,5 Euro würde diese Entlastung mit sich bringen. Ein Vorstoß über die 39 Euro wäre hingegen der ersehnte Befreiungsschlag.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen die Aktie mit „neutral“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 39,2 Euro. Die Analysten von Bernstein Research lehnen sich bei ihrer Bewertung hingegen ordentlich aus dem Fenster. Das Votum lautet hier „outperform“. Das Kursziel sehen sie bei 49 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt

Bn-Redaktion/mt
