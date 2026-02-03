Der Countdown läuft:
Comeback-Land, Wahljahr: Warum diese Aktie 2026 spannend werden könnte
Nach Gold und Silber nun auch Brent-Öl unter Druck

Shell – Rücksetzer zur Unzeit. Kippt die Aktie jetzt? 03.02.2026, 09:39 Uhr

Nach Gold und Silber nun auch Brent-Öl unter Druck: Shell – Rücksetzer zur Unzeit. Kippt die Aktie jetzt?
© 2026 Shell plc / Jiri Buller / Shell pecten flag, 2016
Nachdem Gold und Silber bereits am Ende der letzten Handelswoche massiv unter die Räder kamen und ihre Schwäche sich zu Wochenbeginn fortsetzte, droht nun auch Brent-Öl zu kippen. Der Ölpreis verzeichnete am Montag kräftige Abgaben.
Zwei Faktoren dürften für die Preisschwäche bei Brent-Öl entscheidend sein. So setzte der US-Dollar nach der Nominierung von Kevin Walsh als Powell-Nachfolger zu einer Erholung an. Der robuste US-Dollar macht nicht nur Gold und Silber zu schaffen. Auch andere Rohstoffe gerieten unter Druck. Weitaus entscheidender ist die vorsichtige Entspannung zwischen dem Iran und den USA. Womöglich hat nach dem ganzen Säbelrasseln – die USA verlegten bekanntlich unter anderem Kriegsschiffe in die Region – die Diplomatie doch noch eine Chance. Von einer nachhaltigen Entspannung zu sprechen, wäre allerdings verfrüht. Dennoch schmolz der geopolitisch motivierte Risikoaufschlag bei Brent-Öl dahin. Der Ausbruchsversuch über die 70 US-Dollar hinweg kann als gescheitert angesehen werden. Brent-Öl trifft im Bereich von 65 US-Dollar auf eine wichtige Unterstützung. Sollte es darunter gehen, muss mit weiteren technisch motivierten Abgaben in Richtung 60 US-Dollar gerechnet werden. 

Der scharfe Rücksetzer bei den Ölpreisen wirkte sich auch auf die Kursentwicklung der Produzentenaktien aus. So verzeichnete nicht zuletzt die Shell-Aktie Abgaben. Obgleich die Abgaben noch kein bedrohliches Ausmaß angenommen haben, sollten sie kritisch bewertet werden, scheiterte die Aktie doch an einem markanten Widerstandsbereich. Schauen wir uns das Ganze einmal genauer an.

Shell Aktienchart

Shell plc. – Rücksetzer zur Unzeit. Kippt die Aktie jetzt?

Die Shell-Aktie (WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84 | Ticker-Symbol: R6C0) setzte zuletzt den markanten Widerstandsbereich von 28 GBP unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch hätte der Aufwärtsbewegung weiteren Schwung gegeben. So aber könnten nun die Unterstützungen bei 26,6 GBP und 26,0 GBP vor einem Test stehen. Vor allem die 26er Marke hat zentrale Bedeutung für die Aktie. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Die Shell-Aktie muss über den Widerstandsbereich 28 GBP / 28,3 GBP, um sich weiteres Kurspotenzial in Richtung 30 GBP zu eröffnen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC stufen Shell unverändert mit „sector perform“ ein. Das Kursziel für die Aktie sehen sie bei 3.200 Pence. Die Analysten von Berenberg bewerten Shell mit „buy“. Das Kursziel sehen sie bei 3.250 Pence.

Bn-Redaktion/mt
