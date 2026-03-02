Jetzt wird gebohrt:
Nahostkonflikt belastet Reisemarkt

02.03.2026, 18:52 Uhr

Nahostkonflikt belastet Reisemarkt: TUI Aktie fällt kräftig Reisen in VAE Katar und Bahrain vorerst gestrichen
© Foto von Tobias Reich auf Unsplash
Nach den Luftangriffen der USA und Israels auf den Iran zieht der Reisekonzern TUI Konsequenzen. Reisen in mehrere Staaten der Golfregion wurden vorerst abgesagt oder storniert. An der Börse reagierten Anleger nervös. Die Aktie geriet deutlich unter Druck, da Investoren die möglichen finanziellen Auswirkungen neu bewerten.
Reisen kurzfristig gestoppt

Betroffen sind unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Bahrain. Aufgrund der angespannten Sicherheitslage sowie zeitweise geschlossener Lufträume sieht sich TUI gezwungen, geplante Abreisen in die Region auszusetzen. Kunden sollen kostenfrei umbuchen oder stornieren können. Der Konzern betont, die Sicherheit der Reisenden habe oberste Priorität.

 

Börse reagiert empfindlich

Am Aktienmarkt sorgte die Entscheidung für einen spürbaren Kursrückgang. Reiseveranstalter gelten in geopolitisch unsicheren Zeiten traditionell als besonders anfällig. Schon kurzfristige Störungen im Flugverkehr oder Reiseverbote können direkte Auswirkungen auf Buchungszahlen und Margen haben. Anleger fürchten zudem zusätzliche Kosten durch Rücktransporte, Umbuchungen und organisatorischen Mehraufwand.

 

Kurzfristige Belastung für das Geschäft

Die Golfregion zählt zu den wachstumsstärkeren Fernreisezielen im TUI Portfolio. Entsprechend sensibel reagieren Marktteilnehmer auf temporäre Ausfälle. Zwar verfügt der Konzern über ein breit diversifiziertes Angebot in Europa und anderen Regionen, dennoch könnten die Streichungen das laufende Quartal spürbar beeinflussen.

 

Ausblick bleibt abhängig von der Lage

Entscheidend wird sein, wie lange die geopolitische Spannung anhält. Sollte sich die Situation rasch entspannen, dürfte auch die Nachfrage zurückkehren. Bleibt die Unsicherheit bestehen, könnte sich der Druck auf das operative Geschäft verlängern. Für Anleger bleibt TUI damit kurzfristig ein Wert mit erhöhtem Risikoprofil.

Bn-Redaktion/jh
Schreib den ersten Kommentar!

