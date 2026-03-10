Cleantech für LKW, Bergbau & Ölindustrie:
10.03.2026, 10:55 Uhr

Strategy Inc. setzt seine aggressive Bitcoin-Offensive fort und investiert erneut Milliarden in die Kryptowährung. Der jüngste Kauf von fast 18.000 Bitcoin zeigt, wie konsequent das Unternehmen seine Strategie trotz volatiler Märkte weiterverfolgt. Gleichzeitig wirft die Finanzierung über Aktien und Vorzugsanteile neue Fragen zur langfristigen Tragfähigkeit auf.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Coinbase 174,93 EUR +1,82 % Lang & Schwarz
Microstrategy (Doing business Strategy) (A) 121,74 EUR +1,98 % Baader Bank

Milliardenkauf treibt Bitcoin-Strategie weiter voran

Strategy Inc. hat seine aggressive Bitcoin-Strategie erneut ausgeweitet und innerhalb weniger Tage fast 1,3 Milliarden Dollar in die Kryptowährung investiert. Zwischen 2. und 8. März kaufte das Unternehmen 17.994 Bitcoin, wie aus einer aktuellen regulatorischen Mitteilung hervorgeht. Es handelt sich um den größten Zukauf seit sieben Wochen.

Finanziert wurde der Großteil der Transaktion über den Verkauf von Unternehmensanteilen. Rund 900 Millionen Dollar stammen aus der Ausgabe von Class-A-Stammaktien, während weitere 377 Millionen Dollar über sogenannte „Stretch“-Vorzugsaktien eingesammelt wurden. Diese wurden dabei unter ihrem Nennwert am Markt platziert.

Finanzierung über Aktien und Vorzugsanteile

Die jüngste Finanzierung zeigt, dass das Unternehmen weiterhin stark auf den Kapitalmarkt setzt, um seine Bitcoin-Strategie umzusetzen. Obwohl das Management zuvor signalisiert hatte, künftig stärker auf die neuen perpetual preferred shares zu setzen, stammt der Großteil des Kapitals weiterhin aus der Ausgabe gewöhnlicher Aktien.

Ein Analyst sieht darin jedoch lediglich eine Übergangsphase. „Strategy steigert derzeit die Nachfrage nach STRC, indem mehr Investoren auf dessen Rolle als hochverzinsliche Geldmarkt-Alternative aufmerksam gemacht werden. Dieser Prozess steht aber noch am Anfang.“

Langfristig könnten diese Vorzugsaktien laut Einschätzung von Marktbeobachtern zum wichtigsten Finanzierungsinstrument werden, sobald die Nachfrage weiter steigt.

Verwässerung für Aktionäre bleibt ein Risiko

Seit Beginn der jüngsten Kaufserie hat Strategy insgesamt etwa 1,7 Milliarden Dollar über Stammaktien sowie rund 470 Millionen Dollar über Vorzugsaktien eingesammelt. Diese Mittel wurden genutzt, um in den vergangenen sieben Wochen kontinuierlich Bitcoin zu erwerben.

Die fortlaufende Ausgabe neuer Aktien hat allerdings einen Nebeneffekt: Sie verwässert den Anteil bestehender Aktionäre. Genau hier setzen die neuen Vorzugsaktien an. Sie sollen Kapital beschaffen, ohne den Wert der vorhandenen Stammaktien weiter zu belasten.

Um Investoren anzulocken, zahlt das Unternehmen auf diese Papiere derzeit eine jährliche Rendite von 11,5 %, die monatlich angepasst wird und seit der Einführung mehrfach erhöht wurde.

Bitcoin-Käufe über aktuellem Marktpreis

Für die jüngste Transaktion zahlte Strategy im Durchschnitt knapp 76.000 Dollar pro Bitcoin. Damit lag der Einkaufspreis deutlich über dem aktuellen Marktwert der Kryptowährung, die am Montag bei etwa 69.000 Dollar gehandelt wurde.

Über alle bisherigen Käufe hinweg liegt der durchschnittliche Einstiegspreis des Unternehmens bei rund 71.000 Dollar. Damit ist ein Teil der Position aktuell noch nicht im Gewinn.

Damit das Modell langfristig funktioniert, muss der Bitcoin-Kurs stärker steigen als die finanziellen Verpflichtungen des Unternehmens anwachsen.

Volatile Märkte prägen das Umfeld

Der Kryptomarkt bleibt auch 2026 von starken Kursschwankungen geprägt. Bitcoin hatte erst in der vergangenen Woche kurzzeitig die Marke von 73.000 Dollar überschritten, bevor die Gewinne wieder teilweise abgegeben wurden.

Zusätzliche Unsicherheit kommt derzeit von geopolitischen Spannungen, insbesondere durch den anhaltenden Konflikt im Iran. Diese Faktoren belasten immer wieder die globalen Finanzmärkte.

Auch die Aktie von Strategy reagiert stark auf die Entwicklung des Kryptomarktes. Das Papier gilt unter Investoren als eine Art Bitcoin-Proxy und bewegt sich häufig parallel zur Kryptowährung. Über die vergangenen zwölf Monate hinweg ist die Aktie dennoch um rund 55 % gefallen.

Bn-Redaktion/ts
