Der Übernahmekampf um Warner Bros. Discovery geht in die nächste Runde. Ein erhöhtes Angebot von Paramount bringt neue Dynamik in das milliardenschwere Bieterduell mit Netflix. Für Aktionäre rückt damit die Frage nach dem besten Deal erneut in den Fokus.
Neues Angebot bringt Bewegung in den Übernahmekampf

Im Übernahmerennen um Warner Bros. Discovery sorgt ein verbessertes Angebot von Paramount Skydance für neue Dynamik. Der Konzern bietet nun 31 US-Dollar je Aktie und erhöht damit seine vorherige Offerte von 30 US-Dollar um einen weiteren Dollar. Einschließlich Schulden wird das Angebot mit rund 108 Milliarden US-Dollar bewertet. Die bestehende Vereinbarung mit Netflix liegt bei 27,75 US-Dollar je Aktie und erreicht auf dieser Basis einen Gesamtwert von 82,7 Milliarden US-Dollar.

Vorstand prüft – Netflix bleibt vorerst favorisiert

Trotz der höheren Offerte hält der Verwaltungsrat bislang an seiner Empfehlung für den Netflix-Deal fest. Gleichzeitig erklärte das Gremium, dass die überarbeiteten Konditionen von Paramount die Schwelle für weiterführende Gespräche erfüllen. „Der Vorstand hat noch keine Entscheidung getroffen, ob der überarbeitete Vorschlag von Paramount dem Zusammenschluss mit Netflix überlegen ist“, hieß es. Sollte sich der Vorstand für das neue Angebot aussprechen, hätte Netflix vier Werktage Zeit, darauf zu reagieren.

Milliardenabsicherungen und finanzielle Zusagen

Paramount flankiert sein Angebot mit weitreichenden Sicherheiten. Dazu gehört eine sogenannte „Ticking Fee“ von 0,25 US-Dollar je Aktie für jedes Quartal nach dem 30. September, in dem keine regulatorische Genehmigung vorliegt. Zudem stellt Paramount eine Zahlung von 7 Milliarden US-Dollar in Aussicht, falls Aufsichtsbehörden die Transaktion blockieren. Auch die 2,8 Milliarden US-Dollar schwere Vertragsstrafe, die Warner Bros. bei einem Ausstieg aus der Netflix-Vereinbarung zahlen müsste, würde Paramount übernehmen.

Marktreaktionen und strategischer Hintergrund

An den Börsen fielen die Reaktionen verhalten aus: Die Aktie von Warner Bros. verlor im nachbörslichen Handel weniger als 1 %, während Paramount um mehr als 1 % zulegte. Netflix gewann rund 0,5 %. Seit September bemüht sich Paramount um die Übernahme des Medienkonzerns. Vorstandschef David Ellison hatte im Dezember ein öffentliches Kaufangebot gestartet, kurz nach Bekanntgabe der Netflix-Vereinbarung. Zuvor hatte er im August Paramount für 8 Milliarden US-Dollar übernommen.

Konsolidierung im Mediensektor nimmt Fahrt auf

Der Bieterwettstreit spiegelt den strukturellen Wandel in der Branche wider. Sinkende Erlöse im Kabelgeschäft und schwächere Kinoumsätze erhöhen den Druck auf klassische Studios. Nach hohen Investitionen in Streamingdienste wurden Produktionen reduziert und Stellen gestrichen, um die Profitabilität zu steigern. Neben Paramount und Netflix galt auch Comcast als Interessent. Einzelne Investoren, darunter Pentwater Capital Management und Ancora Holdings, hatten öffentlich dafür plädiert, die Gespräche mit Paramount wieder aufzunehmen.

