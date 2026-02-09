Der Shakeout:
Silber hat genau das getan, was echte Bullenmärkte immer tun - es hat die Touristen abgeschüttelt
09.02.2026, 17:54 Uhr

Der chinesische Elektroautobauer Nio hat einen historischen Meilenstein erreicht. Während der Konkurrent BYD derzeit mit Absatzschwierigkeiten kämpft, stellt der Herausforderer überraschend schwarze Zahlen in Aussicht. Die Aktie reagiert mit einem deutlichen Kursanstieg auf die positive Entwicklung.
Strategiewechsel zeigt Wirkung
Jahrelang wies die Bilanz hohe Verluste aus, doch nun scheint die operative Wende gelungen zu sein. Dank der starken Nachfrage nach den neuen, preiswerteren Modellen der Marken Onvo und Firefly konnten die Auslieferungen massiv gesteigert werden. Für das vierte Quartal prognostiziert Nio nun erstmals in der Unternehmensgeschichte einen operativen Gewinn.

Druck auf Marktführer wächst
Die Entwicklung ist bemerkenswert, da der Branchenprimus BYD zeitgleich eine schwächelnde Nachfrage verzeichnet. Nio gelingt es offenbar, sich im hart umkämpften chinesischen Markt besser zu behaupten und Anteile zu gewinnen. Die in der Vergangenheit getätigten hohen Investitionen in das eigene Vertriebs- und Ladenetz beginnen sich nun finanziell auszuzahlen.

Aktie sendet Kaufsignale
Auch aus technischer Sicht hat sich das Bild deutlich aufgehellt. Der dynamische Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 5 US-Dollar gilt als starkes Signal und hat den kurzfristigen Abwärtstrend gebrochen. Händler werten die Überwindung wichtiger Durchschnittslinien bei der Nio-Aktie als Bestätigung für eine mögliche mittelfristige Bodenbildung.

Bewertung bleibt attraktiv
Trotz der positiven Impulse bleiben Analysten hinsichtlich der langfristigen Netto-Profitabilität noch zurückhaltend. Die aktuelle Bewertung gilt im Branchenvergleich jedoch als moderat, zumal Nio über solide Barreserven verfügt. Marktbeobachter sehen noch Kurspotenzial, sofern die endgültigen Zahlen Ende Februar die vorläufigen Schätzungen bestätigen.

 

Bn-Redaktion/js
Thema
