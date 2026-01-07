Zukunft der Krebstherapie:
Nordex gelingt spektakulärer Start ins Börsenjahr

07.01.2026, 14:23 Uhr

Nordex gelingt spektakulärer Start ins Börsenjahr: Wie weit kann es für die Aktie jetzt gehen?
© 2026 Nordex SE
Die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex gehörte bereits im Jahr 2025 zu den positiven Überraschungen. Die Aktie entwickelte sich in den letzten Monaten zu einem veritablen Überflieger an der Börse. Und offenkundig ist die Aktie gewillt, den Schwung des Vorjahres mit ins neue Jahr zu nehmen. Zumindest lässt sie in den ersten Handelstagen des Jahres nichts anbrennen und setzt zunächst ihren spektakulären Höhenflug fort.
Nordex 32,02 EUR +0,88 %

Nordex – Wie weit kann es für die Aktie jetzt gehen?

Unsere letzte Kommentierung zur Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) an dieser Stelle überschrieben wir am 11. Dezember mit „Aktie setzt zur ultimativen Kursrallye an. Die nächsten Ziele“. Zum damaligen Zeitpunkt durchbrach die Aktie den markanten Widerstand von 28,3 Euro. Dort lag das exponierte Hoch aus dem November 2025. Nordex attackierte daraufhin die psychologisch wichtige Marke von 30 Euro. 

Nordex Aktienchart

Diese zierte sich jedoch. Nordex unternahm diverse erfolglose Versuche, diese Hürde zu überspringen. Es entwickelte sich eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Diese verlief wie aus dem Lehrbuch. So wurde das letzte Ausbruchsniveau von 28,3 Euro nicht signifikant unterschritten. Der Druck auf die 30 Euro blieb entsprechend hoch. Nun wurde er zu hoch – der Widerstand gab nach. Nordex brach fulminant aus. 

In den nächsten Handelstagen muss es der Nordex-Aktie gelingen, sich oberhalb von 30 Euro festzusetzen und zu etablieren. Ein Wochenschluss oberhalb dieser psychologisch relevanten Marke wäre darüber hinaus eminent wichtig. Sollte das Unterfangen gelingen, könnte das den Grundstein für einen Kursschub in Richtung 40 Euro legen. 

Ob des exponierten Kursniveaus muss jederzeit mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Im besten Fall bleiben diese auf 28,3 Euro begrenzt. Sollte es darunter gehen, wäre das ein starkes Warnzeichen. In diesem Fall wäre Obacht geboten. 

Maßgeblichen Anteil an dem starken Jahresauftakt haben – wie könnte es auch anders sein – einige Nachrichten über Auftragseingänge. Bereits in der Vergangenheit waren Nachrichten über Auftragseingänge maßgeblich für die Kursrallye verantwortlich. Dieser Trend scheint sich nun auch in 2026 fortzusetzen.  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von MWB Research honorieren die starke fundamentale Verfassung des Unternehmens und bekräftigten kürzlich ihr „buy“ für die Nordex-Aktie. Das Kursziel hoben sie von 33 Euro auf 36 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
