Nordex mit ersten Warnzeichen

Nordex mit ersten Warnzeichen: Geht der Aktie jetzt die Puste aus?
© 2026 Nordex SE
Der Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex gelang ein spektakulärer Start ins Börsenjahr 2026. Sie krönte ihre fulminante Aufwärtsbewegung der letzten Monate mit einem dynamischen Vorstoß über die 30 Euro. De Rallye schien nahtlos in die Verlängerung zu gehen. Doch am gestrigen Handelstag (13. Januar) setzten nach der Veröffentlichung der Auftragseingänge für 2025 Gewinnmitnahmen ein. War das der Anfang vom Ende der Rallye? Die nächsten Tage werden womöglich die Antwort geben.
Nordex – Geht der Aktie jetzt die Puste aus?

Unsere letzte Kommentierung zur Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) an dieser Stelle überschrieben wir am 07. Januar mit „Wie weit kann es für die Aktie jetzt gehen?“. Zum damaligen Zeitpunkt überwand die Aktie den Kursbereich von 30 Euro und löste sich bereits eindrucksvoll von diesem.  

Nordex Aktienchart

Der gestrige Handelstag streute nun Sand ins Getriebe. Der Kursanstieg geriet ins Stocken. Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen die Aktie zunächst in die Knie. Nordex veröffentlichte gestern die Auftragseingänge für das 4. Quartal 2025 bzw. für das Gesamtjahr. Im Segment Projekte (ohne Service) sammelte das Unternehmen im 4. Quartal 2025 Aufträge im Volumen von 3.552 MW ein. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal ein Plus von 9,2 Prozent. Der Auftragseingang für das Gesamtjahr 2025 belief sich auf 10.214 MW. Das ist gegenüber dem Jahr 2024 ein Plus von 22,5 Prozent.

Die Veröffentlichung der Auftragseingänge wurde von einigen Analysten zum Anlass genommen, ihre Einschätzungen zu der Aktie zu überprüfen. So bestätigten die Analysten der kanadischen RBC ihr Votum „underperform“ für die Aktie, hoben aber das Kursziel von 22 Euro auf 26 Euro an. Die Analysten von Jefferies bestätigten hingegen ihr Votum „buy“. Das Kursziel hoben die US-Amerikaner deutlich von 31 Euro auf 38 Euro an.

Zusammengefasst

Die Luft ist erst einmal raus. Die aktuellen Gewinnmitnahmen sollte man aber noch nicht überbewerten. Das Unternehmen verzeichnete eine starke Entwicklung der Auftragseingänge. Das wiederum unterstreicht die gute fundamentale Lage. Dennoch sollte man die aktuelle Situation genau verfolgen. Die nächsten Handelstage werden entscheidend. Im besten Fall setzt die Nordex-Aktie ihren Weg auf der Oberseite in Richtung 40 Euro fort. Die zentrale Unterstützung ist in den Kursbereich 30 Euro / 28,3 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
