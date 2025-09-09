Blockbuster-Potenzial:
Warum diese Aktie jetzt das perfekte Chance-Risiko-Profil für Investoren bietet
Anzeige
Novartis greift erneut zu, um sich Wachstumsfelder zu sichern

Milliardenübernahme drückt Novartis-Aktie, doch der Deal birgt strategisches Potenzial 09.09.2025, 15:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Novartis greift erneut zu, um sich Wachstumsfelder zu sichern: Milliardenübernahme drückt Novartis-Aktie, doch der Deal birgt strategisches Potenzial
© Symbolbild von Pixabay
Novartis plant die milliardenschwere Übernahme des US-Biopharmaunternehmens Tourmaline Bio. Ziel ist der Ausbau der Pipeline für Herz-Kreislauf-Therapien mit einem vielversprechenden Entzündungshemmer.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novartis 109,41 EUR -0,21 % Lang & Schwarz
Tourmaline Bio Regsitered 47,62 USD +57,79 % UTP Consolidated

Herz-Kreislauf-Offensive sorgt für Bewegung im Biotech-Sektor

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will Tourmaline Bio für rund 1,4 Milliarden US-Dollar übernehmen. Das Angebot beläuft sich auf 48 US-Dollar je Aktie und wurde von den Aufsichtsgremien beider Unternehmen bereits genehmigt. Mit dem Kauf sichert sich Novartis den Zugang zu Pacibekitug, einem Wirkstoff in der klinischen Phase drei, der gegen systemische Entzündungen im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickelt wird. Die Transaktion soll über ein sogenanntes Tender Offer abgewickelt werden und noch im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein. Nach Abschluss des Deals wird Tourmaline Bio vollständig in eine Tochtergesellschaft von Novartis integriert.

Kursreaktionen zeigen geteiltes Marktbild

Während die Aktie von Tourmaline Bio nach Bekanntwerden der Übernahmepläne um bis zu 58 Prozent zulegte, reagierte die Novartis-Aktie mit leichten Verlusten. Anleger zeigen sich trotz strategischem Potenzial zunächst zurückhaltend. Die stabile Reaktion könnte jedoch auch als Zeichen gewertet werden, dass Marktteilnehmer den Deal als nachvollziehbar und risikoarm einschätzen.

Strategischer Kontext stärkt langfristige Wachstumsstory

Novartis setzt damit seine Einkaufsoffensive im Biotech-Bereich fort. In den vergangenen Monaten übernahm der Konzern mehrere Unternehmen im Wert zwischen einer und drei Milliarden US-Dollar. Ziel ist es, die Pipeline in wachstumsstarken Therapiegebieten wie Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen zu stärken. Frühere Übernahmen umfassten etwa Chinook Therapeutics, DTx Pharma oder MorphoSys. Der Fokus liegt klar auf innovativen Wirkstoffen mit mittelfristigem Marktpotenzial.

Spannung vor den nächsten klinischen Meilensteinen

Ob Pacibekitug tatsächlich die Erwartungen erfüllt und regulatorische Hürden nimmt, bleibt abzuwarten. Gelingt dies, könnte der Wirkstoff einen neuen Standard in der Behandlung chronischer Entzündungen setzen. Die große Frage: Wird Novartis diesen Kurs mit weiteren Zukäufen forcieren oder folgt nun eine Konsolidierungsphase?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VD9UGD
Ask: 0,50
Hebel: 21
mit starkem Hebel
VC2305
Ask: 1,38
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VD9UGD VC2305. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
5 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
6 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Panik vor den US-Preisdaten? Dax bleibt in Deckung: Bayer - Das darf…

15:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Commerzbank: War es das doch mit der Rallye? Aktie unter Druck

13:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wachstumsängste belasten, Novo Nordisk im Analystenfokus: UBS senkt…

13:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Knallt es hier bald wieder? Hensoldt – Aktie in entscheidender …

12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kursschwäche trifft auf Wachstumsfantasie: Microsoft im Fokus, …

10:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zölle belasten den Sportwagenbauer, Porsche verzichtet auf US …

Gestern 20:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel – CEO-Wechsel unter Druck…

Gestern 18:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Riesiges Aktienzielpaket als Signal für Teslas Zukunftspläne

Gestern 18:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer