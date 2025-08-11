Novartis punktet klinisch: Positive Studiendaten treiben Kurs

Desert Gold:
Die Aktie von Novartis notiert aktuell bei 96,35 CHF und steht nach überzeugenden klinischen Ergebnissen im Rampenlicht. Investoren werten die neuen Daten als strategischen Erfolg – doch die langfristige Wirkung hängt von mehr als nur einem Studiensieg ab.
Studiendurchbruch bei Sjögren-Medikament

Novartis gab jüngst positive Phase-III-Daten für ein neu entwickeltes Medikament gegen das Sjögren-Syndrom bekannt – eine Autoimmunerkrankung, für die bislang nur eingeschränkt wirksame Therapien existieren. Laut Unternehmen erfüllte der Wirkstoff alle primären Endpunkte und zeigte eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität der Patienten. Analysten schätzen, dass das Präparat im Erfolgsfall ein jährliches Umsatzpotenzial von bis zu 2 Milliarden USD erreichen könnte.

Solides Quartal untermauert Wachstumsstory

Im zweiten Quartal 2025 erzielte Novartis einen Umsatz von 13,2 Milliarden USD, ein Plus von 6 % gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,72 USD. Treiber waren unter anderem die Blockbuster Cosentyx (Psoriasis) und Kisqali (Brustkrebs), deren Umsätze um 8 % bzw. 14 % zulegten. Die operative Marge stieg leicht auf 35,4 %, was die Effizienzsteigerungen der letzten Jahre widerspiegelt.

Strategische Optionen im Fokus

Marktgerüchte besagen, dass Novartis einen möglichen Verkauf seiner Roche-Beteiligung prüft. Mit einem Marktwert von rund 8 Milliarden USD könnte dieser Schritt Kapital für Übernahmen im Bereich Onkologie oder seltene Krankheiten freisetzen. Morgan Stanley hat die Aktie jüngst auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel auf 110 CHF angehoben.

Wettbewerbsumfeld bleibt anspruchsvoll

Trotz der positiven Nachrichten ist das Umfeld nicht frei von Risiken. Der Wettbewerb im Bereich Immunologie verschärft sich, und Preisregulierungen in Schlüsselmärkten wie den USA könnten mittelfristig auf die Margen drücken. Zudem hängt der Erfolg des Sjögren-Wirkstoffs von regulatorischen Genehmigungen ab – die Markteinführung wäre frühestens 2027 realistisch.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum überwiegt Zuversicht. Viele Anleger feiern die positiven Studiendaten: „Endlich mal News, die den Kurs wirklich bewegen.“ Einige mahnen jedoch zur Geduld: „Zulassung dauert, Kurssprünge vorher sind Spekulation.“
Die Mehrheit sieht Novartis auf einem guten Weg, bleibt aber wachsam gegenüber möglichen Verzögerungen und Wettbewerb.

Bn-Redaktion/pl
